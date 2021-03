Tokom vikenda kažnjeno 27 vozača, četiri uhapšena

GRADIŠKA - Pripadnici Policijske uprave Gradiška kontrolisali su i alko-testirali 1.202 učesnika u saobraćaju, a zbog prisustva alkohola u krvi kaznili su 27 vozača.

Kod četiri vozača utvrđeno je više od 1,5 promila alkohola u krvi i oni su uhapšeni.

U saopštenju se precizira da je kod 11 vozača utvrđeno od 0,81 do 1,5 promila alkohola u krvi, isto toliko imalo je od 0,31 do 0,8 promila, a jedan od 0,01 do 0,30 promila.

Ova policijska akcija realizovana tokom vikenda, a sedam vozača kažnjeno je po drugim osnovama.

U saopštenju se dodaje da će Policijska uprava Gradiška nastaviti sa sličnim aktivnostima i u narednom periodu, a sve sa ciljem podizanja svijesti o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

Iz ove uprave pozivaju građane da se pridržavaju odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kako bi vlastitu i bezbjednost drugih građana podigli na što viši nivo.