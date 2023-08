Tragedija porodice sa Balkana: Ubio majku jer mu nije dala novac za narudžbu hrane

BEČ - Mladić (22), porijeklom sa Balkana, osuđen je na 20 godina robije zbog ubistva majke (54), koje se desilo u februaru ove godine, u Lizingu, 23. bečkom okrugu.

Naime, riječ je o porodici sa Balkana, s tim da se ne navodi odakle su tačno.

Majka je, kako se moglo čuti tokom suđenja, radila godinama u Karitasu, i to upravo sa problematičnim, mladim osobama. Iako je bila profesionalac u radu sa tinejdžerima, očligledno da sa svojim sinom nije uspjela da nađe zajednički jezik. Naime, njihov problematičan odnos, koji je nakon razvoda bio pun tenzija, okončan je ubistvom i to jer mu nije dala novac za narudžbu hrane. Navodno su se posvađali, on se razbjesnio i izbo je nožem dugim 36 centimetara.

Navodno, mladić je patio nakon razvoda roditelja i uvijek je majku krivio za razvod. Upravo to je bio i uzrok njihovog problematičnog odnosa. Mladić, koji je državljanin Austrije, a navodno porijeklo vuče iz Srbije, rođen je u Beču. U optužnici stoji da je poslednjih godina u velikoj mjeri bio ovisan o alkoholu i kanabisu, a imao je i problema sa kockanjem. Sve ovo je bio povod da ga majka 2021. godine projavi policiji: naime, iznanada se promijenio i navodno preobratio u islam.

Tokom suđenja moglo se čuti da su svađe među njima bile svakodnevne, ali majka je uvijek povlačila prijave protiv njega. Maja, 2022. godine on je zaustavljen u Otakringu sa mačetom nakon čega je upućen na psihijatriju. Majka je tada imenovana kao njegov staratelj.

Iako se bojala sina, komšije kažu da je uvijek bila brižna prema njemu.

Tog 28. februara, ove godine sin je naručio hranu i kada je narudžba došla, od majke je tražio novac da plati. Ona je odbila da mu da novac, i on je zgrabio nož i tri puta je izbo. Odmah nakon toga otrčao je kod komšija kojima je rekao da se majka sama povrijedila u kupatilu.

Jedan od komšija je odmah dotrčao do stana, pozvao hitnu pomoć i policiju, te pokušao da je spasi. Međutim, teško povrijeđena, iskrvarila je na smrt.

Inače, tokom saslušanja, mladić je u nekoliko navrata mijenjao svoj iskaz i konačno je ispričao o svađi oko narudžbe hrane. Sudski vještak ga je okarakterisao kao opasnu osobu sa poremećajem ličnosti.

Tokom suđenja jedna od svjedoka je izjavila da su svađe bile svakodnevne i da mu je majka stalno davala novac.

Na kraju suđenja sin je rekao da žali zbog toga što je učinio:” Bio sam zaslijepljen bijesom, želio sam da joj naudim”, rekao je on, dodajući da je svjestan da je bolestan i da želi da počne sa terapijom što prije.