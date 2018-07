Tragedija u Doboju: Drvosječa nastradao prilikom sječe šume

DOBOJ - Tridesetdevetogodišnji Nenad Marković iz Doboja preminuo je nesretnim slučajem u Doboju juče i to prilikom sječe šume.

Do tragedije je došlo u privatnoj šumi na lokalitetu Striježevica, na području grada Doboja.

Kako saznajemo, Nenad je sa rođacima pripremao drva za predstojeću zimu kada se dogodila tragedija. Policiji su nesreću prijavili rođaci koji su bili sa njim društvu.

Kazali su kako su otišli izvući posječena drva dok je Nenad ostao u šumi. Kada su se vratili našli su ga kako leži na zemlji sa povredom glave. Pored njega je bilo oboreno stablo.

Međutim, davao je znakove života. Na mjesto događaja odmah je stigla Hitna pomoć kako bi prevezla Markovića do dobojske bolnice. On nije izdržao te je preminuo na putu do bolnice.

Uviđaj na mjestu nesreće su obavili policajci pod rukovodstvom dežurnog tužitelja.