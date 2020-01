Tražio godišnji odmor, gazda ga pretukao?

O slučaju koji je ovih dana potresao javnost u BiH, nakon što je gazda jedne firme iz Kiseljaka 20. januara pretukao radnika zato što je dao otkaz, danas je za Avaz u travničkoj bolnici pričao pretučeni Ifet Pašić.

Pašić je, kako je rekao, samo želio slobodne dane radi puta u Austriju, što je gazdi najavio čak mjesec prije.

"Mislio sam ići nekoliko dana u Austriju, to sam i najavio na vrijeme. Ja znam da je kriza za vozače, ali imali su mjesec da mi nađu zamjenu kako bih mogao na godišnji", počinje priču za Avaz Ifet.

Spornog dana koleginica mu je, kaže, poslala poruku da gazda hoće da ga vidi.

"Otišao sam do firme, tamo su bili gazda i još jedan, koji su me pozvali da uđem u kancelariju. Rekao sam da neću i odjednom sam osjetio udarac pištoljem po glavi. Pao sam na pod parkinga ispred firme, a oni su me još pola sata nastavili udarati nogama i rukama", rekao je Pašić. Nakon brutalnih batina pobjegao je do lokalne kafane, iz koje je pozvao policiju, koja ga, tvrdi, ni do danas nije saslušala.

"Uspio sam spasti živu glavu, prevezli su me u bolnicu, gdje su doktori konstatovali povrede na rebrima, tijelu, glavi… Čak nije istina ni da sam dao otkaz, došao sam tražiti samo godišnji odmor. Zaista ne znam zašto su me pretukli, vjerovatno nisu mogli naći drugog vozača", rekao je Pašić.

Sudski epilog

Slučaj će, najavljuje pretučeni, dobiti i sudski epilog, a u firmu se više ne misli vraćati.

"Naravno da tu više ne želim raditi, a s gazdom ću pričati samo putem advokata. Takođe, nije istina što je gazda u medijima govorio da kamion vrijedi 60.000 KM, vrijedi sedam ili osam hiljada. Ja jesam napravio jednu nesreću, a popravak je koštao 300 KM. Toliko o tome", rekao je Pašić.

"Ifeta Pašića primio u firmu kad je bio u najvećim problemima "

Nakon što je na društvenim mrežama procurila fotografija Ifeta Pašića, za kojeg njegov brat Mirsad tvrdi da ga je pretukao gazda firme u kojoj radi, kontaktiran je i gazda Meho Karasalihović kako bi se čula i druga strana u ovoj priči.

Meho Karasalihović je rekao za Avaz da je sve o navedenom slučaju dokumentovano u policiji i Tužilaštvu u Kiseljaku te da se tamo najbolje zna ko je, zaista, Ifet Pašić.

Istakao je da je Ifeta Pašića primio u firmu kad je bio u najvećim problemima i kad ga nijedna firma nije htjela zaposliti.

"U startu sam mu platio kazne od 5.300 maraka da bi, poslije plaćenih kazni, on mene ljubio i zahvaljivao mi. On nije mogao da vozi kamion, jer su mu bili oduzeti svi dokumenti zbog kazni, krađa i maltretiranja", kaže Meho te dodaje da se to sve može provjeriti.

Ističe da je Pašić vrijeđao ostale radnike i nudio im razne neprimjerene ponude.

"Više puta je razbio kamion vrijedan 60.000 KM i, naravno, odštetu svu snosim ja. Nakon toga ga opet molim da prestane s uvredama i pokušavam razgovorom satima i da ga usmjerim. Uz sve molbe i opomene da ne možete u firmu uvoditi nekoga ko nije radnik i nije prijavljen u firmi kao vozač, on više puta daje kamion njemu poznatim kolegama, za koje nismo nikad ni čuli, a kamoli da rade u našoj firmi i da se obučavaju na tom istom našem kamionu u toku radnog vremena na putu M-17", dodaje Karasalihović.