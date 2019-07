Trebinjac ubio suprugu na radnom mjestu

TREBINJE - S.R. iz Trebinja (52) danas oko 15:30 časova ubio je pištoljem svoju suprugu LJ.R na njenom radnom mjestu u Filijali Fonda zdravstvenog osiguranja u Vojvođanskoj ulici, potvrđeno je u Okružnom tužilaštvu u Trebinju.

"Radi se, dakle o bračnim drugovima, gdje je suprug ubio svoju suprugu na radnom mjestu, za pultom za kojim je radila, a sve to snimio video nadzor na objektu, prema kome se vidi i njegov ulazak u objekat, i kako prilazi pultu za kojim radi supruga, i kako vadi pištolj, a poslije toga se čuje pucnjava", kazao je dežurni okružni tužilac iz Trebinja Žarko Milić.

On je objasnio da se sve dešavalo u radno vrijeme, jer ova Filijala radi do 16 časova, ali je rad sa strankama bio do 15 časova, a nesrećna supruga je bila na dežurstvu.

Prema nezvaničnim informacijama u ubistvu je stradala Ljiljana Ratković (51), kćerka Božidara Vučurevića, nekadašnjeg načelnika Trebinja.

Milić je kazao da su rane nastale u predjelu glave, da je nesretna žena preminula na licu mjesta, a da je S.R. prebačen najprije u trebinjsku Bolnicu, a odatle u Kliničko bolnički centar u Podgoricu, gdje mu se bore za život.

"Radi se o krivičnom djelu nasilje u porodici, član 19, stav 3 Krivičnog zakonika RS, jer je suprug ubio suprugu", naveo je na kraju tužilac Milić.

Vezana vijest: Ubio suprugu u Trebinju pa pucao u sebe