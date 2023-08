Trgovac koji je Sulejmanoviću podmetnuo ćorke se plašio osvete (VIDEO)

GRADAČAC - Hasanu Jašareviću (77) iz Gradačca u petak je uradio herojski podvig - pomahnitalom ubici Nerminu Sulejmanoviću umjesto pravih metaka, prodao je ćorke.

Kako je ispričao u ispovijesti za portal "Avaza", hrabri Jašarević je mijenjao svog sina Dinu u njihovoj prodavnici "Ribo-Lovac" u Gradačcu kada je u radnju ušao Sulejmanović.

"Moj sin drži tu prodavnicu u Gradačcu, po potrebi ja njega mijenjam. On ode raditi druge poslove, a ja uskočim da radim. Oko pola 11 sam čuo policijsku sirenu i od hitne pomoći. Mislio sam saobraćajna nesreća. Nisam znao šta se dešava. U međuvremenu, čuo sam naglo kočenje i škripu guma i čovjek ulijeće u prodavnicu. Mislio sam mušterija kao i sve druge. Ja sjedim na stolici i on uleti, u bermudama, sav krvav. Stadoh iznenađen, kao i svi drugi. Pištolj mi je u glavu uperio i rekao "daj mi svu municiju devet milimetara". Ja sam sjedio i ispred mene na polici stajala je municija 9mm, ali startna, nije bila prava. Kad sam vidio koliko je sati, ja njemu dam jedno pet-šest kutija i odmah krenu nazad. Kako je hodao, njemu je ispala jedna kutija municije i on nju šutne, a ja za njim idem. Za vrijeme svega što se dešavalo, kraj vrata stajala je moja starija unuka. Ja sam se bojao za nju. Kad je ušao, ona je već od prijatelja dobila slike šta je uradio i prepala se", govori Jašarević, pa nastavlja:

"On je izašao, sjede u kola i ode. Sad mi nije svejedno, vidjeće on da sam mu pogrešno dao. Vratiće se da se osveti. Vidim ja da je on u škripcu sa municijom. Ja zaključam radnju, uđemo u stan, zaključamo se i čekamo. Nazovem sina i kažem mu šta se desilo i kažem da policiju obavijesti".

