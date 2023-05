"Trgovac stolnjacima" varao ljude pričama o bolesnoj majci i djetetu

PRIJEDOR - Andrian F., policiji poznat kao "trgovac stolnjacima" koji vara građane, optužen je da je doveo u zabludu dvije osobe da mu treba novac za majku kojoj su amputirane noge i za liječenje bolesnog djeteta.

On je od njih izmamio novac "na tužnu priču" zbog koje se čak i bacao na koljena.

Protiv njega je optužnicu podiglo Okružno javno tužilaštvo Prijedor za krivično djelo prevara.

Terete ga da je 4. februara 2021. u Kostajnici, došao u kuću oštećenog i prevario ga pričom da ga je pozdravila njegova bolesna majka koja mu šalje stolnjake.

"Lažno je prikazao činjenicu da je oštećene pozdravila njegova majka Azra koja se nalazi u Zagrebu i da su joj odrezane obje noge, te da ih pozdravlja i šalje im stolnjake koje je poredao po kuhinjskom stolu u kući, govoreći da navedeni stolnjaci vrijede 1.500 evra. Rekao je da mu je potrebno 300 KM, iako oštećeni do tada nikada nije vidio optužnog niti poznaje njegovu majku", navodi se u optužnici.

Dodaje se da je oštećeni ipak povjerovao u priču i iz sažaljenja optuženom dao 50 KM, dok je ostatak novca držao u ruci.

Nakon toga je optuženi iz ruke oštećenog uzeo još 100 KM u novčanicama od 50 KM, a potom kleknuo i molio oštećenog da mu da još 50 KM za gorivo.

Zbunjen ovakvim postupanjem oštećeni je to i učinio, a na ovaj način Andrian F. pribavio je sebi protivpravnu imovinsku korist od 200 KM. Optuženi je potom otišao sa prisvojenim novcem.

Takođe ga terete da je u toku 2020. godine, u Kostajnici u kući još jedne osobe oštećenog prevario da sakuplja novac za liječenje bolesnog djeteta. Rekao mu je da je njegova majka tu živjela, iako oštećeni do tada nikada nije vidio optuženog niti poznaje njegovu majku. Međutim, i on je nasjeo na priču iskusnog prevaranta i iz sažaljenja mu dao 50 KM, te je on otišao sa prisvojenim novcem.

"Dakle, lažnim prikazivanjem činjenica doveo je drugog u zabludu da nešto učini na štetu svoje imovine, čime bi počinio produženo krivično djelo prevara", navodi se u optužnici.

Inače, optuženi je kao "trgovac stolnjacima" poznat i pripadnicima PU Gradiška koji su ga hapsili u julu 2021. godine, zbog dvije prevare. Tada je Policijskoj stanici Laktaši oštećeni prijavio da je nepoznat muškarac došao do njegove kuće i rekao da prodaje stolnjake te je ušao u kuću i ukrao određenu količinu novca. Takođe su ga teretili da je u januaru te godine u Laktašima prevario još jednu osobu kojoj je prodavao stolnjake i uzeo 200 evra za jedan stolnjak, ne vrativši kusur.