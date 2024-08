Trojac iz Banjaluke optužen za dilanje kokaina

BANJALUKA - Okružno javno tužilaštvo Banjaluka potvrdilo je optužnicu protiv trojice Banjalučana, Saše Kresojevića (34), Aleksandra Miletića (30) i Nemanje Kerezovića (32), koji se terete da su nabavljali i prenosili drogu radi daljeg preprodaje.

Inače, kako stoji u optužnici, oni su od kraja jula do 1. avgusta 2023. godine, na području Banjaluke, zajedno sa A.M., neovlašteno nabavili, držali i prenosili drogu kokain radi prodaje.

"I to tako što su se A.M., Saša Kresojević, Aleksandar Miletić i Nemanja Kerezović, neutvrđenog dana krajem jula 2023. godine dogovorili da Kresojević od A.M. preuzme jedan kilogram opojne droge kokain, namijenjen daljoj prodaji, te da istu preveze u Banjaluku, a zatim da je, radi dalje prodaje, preda Aleksandru Miletiću i Nemanji Kerezoviću", navodi se u optužnici.

Dalje se navodi da je Kresojević, 1. avgusta 2023. godine od A. M., na nepoznatoj lokaciji izvan Banjaluke, preuzeo kilogram kokaina, upakovanog u paket oblika kvadra, a koju je Kresojević sakrio u automobil audi A4, sive boje, registarskih oznaka Republike Srbije, u posebno izrađeni skriveni prostor- bunker- tzv. štek.

"Zatim je tu drogu navedenim automobilom 1. avgusta prevezao u Banjaluku s namjerom da istu, radi dalje prodaje, preda Aleksandru Miletiću i Nemanji Kerezoviću, a dan kasnije je ova opojna droga pronađena od strane službenika Ministarstva unutrašnjih poslova RS, i to prilikom pretresa navedenog automobila i od Kresojević Saše privremeno oduzeta", stoji u optužnicu.

Dakle, kako navode iz OJT Banjaluka, oni su zajedno neovlašteno nabavili, te radi prodaje držali i prenosili, supstance koje su proglašene za opojne droge, čime su, zajedno sa A.M. učinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Podsjećamo, u okviru akcije "Omerta" banjalučka policija je u avgustu prošle godine zaplijenila 1.100 grama kokaina vrijednosti oko 65.000 evra, kada je i uhapšen Kresojević. Droga je tada pronađena sakrivena u specijalnom bunkeru ispod mjenjača audija.

Nekoliko mjeseci kasnije, odnosno krajem oktobra, kako su "Nezavisne" ranije pisale, u ovoj akciji su uhapšeni i Aleksandar Miletić, Marinko Damjanović, Boris Grujić, Nemanja Kerezović, Aleksandar Antonić, Nemanja Milinović te Anđelo Miletić, Slobodan Stanković i Vidan Prole, a svi se terete za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.