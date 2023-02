Tuča u banjalučkom kafiću: Vrijeđao konobaricu pa dobio batine

BANJALUKA - Banjalučanin A. M. povrijeđen je prilikom tuče u kafiću u Banjaluci, jer ga je pretukao B. P. nakon što je vrijeđao konobaricu.

Naime, banjalučka policija uhapsila je A.M. i B.P. oba iz tog grada, nakon prijave da je A.M. povrijeđen prilikom tuče u ugostiteljskom objektu u Banjaluci, a utvrđeno je i da su obojica bili pijani.

"Izlaskom na lice mjesta, policijski službenici su utvrdili da je lice A.M. vrijeđalo radnicu ugostiteljskog objekta upućujući joj pogrdne riječi, nakon čega je lice B.P. fizički napalo lice A.M uslijed čega je isti zadobio tjelesne povrede. A.M. je ukazana ljekarska pomoć u Univerzitetskom – kliničkom centru Republike Srpske", navode iz PU Banjaluka.

Prilikom alkotestiranja, kod A.M. utvrđeno je prisustvo od 1,61 g/kg, a kod B.P. 1,81 g/kg alkohola u organizmu.

"Policijski službenici, uručuli su prekršajni nalog, licu A.M. zbog počinjenog prekršaja „Vrijeđanje“ iz člana 8., licu B.P. zbog počinjenog prekršaja „Tuča i fizički napad“ iz člana 12., a radniku ugostiteljskog objekta licu Lj.B. prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja „Propuštanje prijavljivanja narušavanja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu“ iz člana 18. i „Posluživanje alkoholom“ iz člana 25. Zakona o javnom redu i miru", navodi se u saopštenju.