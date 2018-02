Tuča zatvorenika KPZ Zenica zbog duga od 100 KM

ZENICA - U Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa u Zenici (KPZ Zenica) prije tri dana došlo je do tuče zatvorenika zbog duga od 100 KM, a jednom od njih je naneseno pet rana oštrim predmetom napravljenim od ručke brisača za pod.

Ovu informaciju za Klix.ba danas je potvrdio direktor KPZ Zenica Redžo Kahrić te iznio detalje sukoba.

Kahrić je portalu ispričao tok događaja, a sve je krenulo kada su u Kazneno-popravni zavod Zenica dovezena dvojica osuđenika iz Mostara. Jedan je u KPZ Zenica primljen prije tri mjeseca, dok je drugi u zenički zatvor dovezen dosta ranije.

"Sve je počelo raspravom o tome kada će zatvorenik koji je kasnije došao vratiti novac drugom koji je u zatvoru već duže vrijeme. Nakon nekog vremena, oštećeni je došao do zatvorenika koji je dugovao novac i rekao mu da više novac ne duguje njemu već nekoj trećoj osobi. U tom momentu prišao je treći zatvorenik, neutralno, i rekao da to riješe međusobno, da ne petljaju nikoga više. Isti dan oko 13.30 oštećeni je ušao u ćeliju, jer se radi o kolektivu, i udario nekoliko šamara jednom od zatvorenika. S obzirom na to da na hodnicima imamo brisače za pod, jedan od zatvorenika je napravio bodež od njega te ga iskoristio kasnije za večerom", rekao je Kahrić.

Tokom večere u kantini bude blizu 150 osuđenika koji se izmjenjuju u tri grupe. Oko 18.45 sati jedan od zatvorenika je prišao drugom i nanio mu pet uboda improvizovanim bodežom.

"Istina je da su te rane bile površinske, ali jedna od njih je bila blizu srca te se može okvalifikovati kao ubistvo u pokušaju. Nakon tog događaja stvorile su se dvije grupe, jedna je stala u zaštitu zatvorenika koji je uboden, dok su drugi stali na drugu stranu. Straža je na vrijeme reagovala, spriječila moguću masovnu tuču i sve ih pohapsila", dodao je Kahrić.

Prilikom sprečavanja sukoba sedam zatvorenika nanesene su i povrede stražarima. Jedan od zatvorenika je stražara udario glavom u glavom te je upućen na pregled u Hitnu pomoć, dok je drugi stražar zadobio povrede noge.

Ljekar na Urgentnom bloku Kantonalne bolnice Zenica Ermin Ruščukić kazao kako je prije tri dana primljen samo jedan zatvorenik s površinskom povredom nastalom od oštrog predmeta.

"Prilikom dijagnostike na Urgentnom bloku Kantonalne bolnice Zenica pacijent je prebačen na hirurgiju gdje su konstatovane lakše tjelesne povrede, a nakon pružene pomoći pacijent je vraćen u Kazneno-popravi zavod. Isti pacijent primljen je i prekjuče jer se žalio na otežano disanje i druge probleme, ponovo je urađena dijagnostika te sam ga uputio hirurgu kako bi se uklonile i te sumnje. S obzirom na to da pacijent nije vraćen na Urgentni blok, vjerovatno je sve bilo uredu te je ponovo vraćen u KPZ Zenica", kazao je Ruščukić.

Iako zenička policija nije imala nikakve informacije o događaju, Kahrić je istakao da je policija pozvana i da je upoznata o svim detaljima.

"Nakon događaja, naš uposlenik Nihad Spahić je zvao policiju i istraga je trajala do pola sata poslije ponoći. Zbog noći se nije ulazilo u detalje, ali sam 10. februara naredio svima da dođu u zatvor, lično sam sproveo istragu i otkrio sve detalje", pojašnjava Kahrić.

Dodao je da situacija u KPZ Zenica nije riješena te da još uvijek postoji problem među zatvorenicima.

"I sada tinja među zaraćenim stranama. Uvijek ima neformalnih grupa, u jednoj imate Sarajlije, Tuzlake i druge, ali ovo nije to, sada je nešto drugačije. Stanje je alarmantno, pozvao sam sve na opreznost, a oformit ćemo još jedan paviljon kako bismo izmjestili sve one koji su imalo vezani za čitav događaj", zaključio je Kahrić.

(Klix.ba)