Tuga u Tuzli: "Nažalost, naše reakcije su zakasnile. Nismo uspjeli..."

TUZLA - Beživotno tijelo 23-godišnje Adise Atiković iz Tuzle pronađeno je u srijedu, kasno poslijepodne, u mjestu Ilinčica nadomak Tuzle. Automobil u kojem je bilo tijelo pronašao je prolaznik, a naređena je obdukcija tijela nesrećne djevojke.

Za Adisom se tragalo dva dana. Kako su roditelji naveli u apelu, zadnji put je viđena 1. juna u živiničkom naselju Ciljuge, u crvenoj ford fijesti. Roditelji su tada kazali i da do njih dolaze razne informacije o kretanju njihove kćerke te da provjere vrše službenici MUP-a TK. Crveni auto na Ilinčici, nadomak Tuzle, pronašao je prolaznik i prepoznao ga preko apela te pozvao policiju. Po dolasku na lice mjesta policija je pronašla traženi auto i beživotno tijelo djevojke za kojom se tragalo dva dana. Uviđaj su obavili dežurni tužitelji Tužilaštva TK i istražitelji Policijske uprave Tuzla. Po informacijama Tužilaštva, na mjestu događaja nisu pronađeni nikakvi tragovi nasilja. Kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, naređena je obdukcija preminule djevojke po službenoj dužnosti. Nezvanično, na mjestu smrti pronađena je veća količina tableta.

Adisa je bila studentica četvrte godine Pravnog fakulteta u Tuzli i vijest o njenoj smrti šokirala je i njenu profesoricu Dženetu Omerdić.

"Hvala vam što ste se, u granicama svojih mogućnosti, uključili u potragu za našom Adisom. Nažalost, naše reakcije su zakasnjele. Nismo uspjeli. Nemam riječi kojima bih izrazila nevjericu, bol i tugu. Molim vas da čuvate jedni druge. Razgovarajte. Pomozite jedni drugima. Porodici Atiković, svim Adisinim kolegama i prijateljima izražavam saučešće. Bila je čast biti njena profesorica", napisala je profesorica Omerdić na svom Facebook profilu.

Na smrt mlade studentice reagovali su mnogi sugrađani na društvenim mrežama, ali i psiholozi. Među njima i psihoterapeutkinja Alma Tihić, koja je napisala da je potresena i pozvala građane da razgovaraju o svojim problemima.

"Iako mi je kroz moj rad i profesiju suicid dobro poznata i prisutna tema, svaki put se iznova potresem kada čujem da je nekome to bio jedini izlaz. Svi moramo biti svjesni da se suicid ne događa iznenada. Čovjek o tome ozbiljno misli i dugo planira do same realizacije. Duševna bol nekada prevazilazi fizičku, pa oduzeti sebi život izgleda kao jedino logično rješenje. A nije!!! Nikako nije. Potrebno je da pričamo, da izgovorimo: 'Nisam dobro. Borim se sa sobom danima.' Možda nemamo podržavajuću okolinu, roditelje, partnera, ali imamo prijatelje, poznanike, slučajne susrete sa ne tako bliskim osobama, stručnjake. Često nas pitaju: 'Kako si? Šta ima?' Kažite: 'Nisam dobro!' Slobodno! Da, smijemo to reći! Moramo to reći. Neko će nas čuti. Neko će reagovati, razumjeti, zagrliti, razgovarati, pomoći. Neka se ovakav dan ne ponovi!", napisala je Tihić.