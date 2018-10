Tukao tri žene nasred ulice, slučajno ih spasili socijalni radnik i policajac

MRKONJIĆ GRAD - Petnaestak ljudi nijemo je posmatralo pijanog muškarca tridesetih godina kako nasrće na majku, suprugu i sestru na parkingu u Mrkonjić Gradu, ali njegovoj sili suprotstavila su se dvojica hrabrih prolaznika, koji su slučajno naišli i vidjeli ovaj užasni prizor.

U pitanju su bili socijalni radnik i policajac, koji nisu bili na službenoj dužnosti, ali jesu na onoj ljudskoj - da pomognu u sprečavanju daljeg i brutalnijeg nasilja.

Dragan Plejić, socijalni radnik u mrkonjićkom Centru za socijalni rad, slučajno je u subotu oko 22 časa prolazio sa prijateljem koji je zaposlen u MUP-u RS (ime poznato redakciji), kada je u blizini fabrike obuće, u centru grada, ugledao muškarca koji tuče majku i otima joj ključeve auta.

"Vidjeli smo njegovu borbu sa tri žene koje su u torbu sakrile ključeve automobila, a on im je to otimao udarajući ih bukvalno nasred ulice. Bio je izbezumljen i u vidno alkoholisanom stanju. Kasnije smo saznali da su mu to majka, sestra i supruga", priča Plejić za "Nezavisne".

Dvojica mladića najprije su mu rekla da prestane da maltretira žene, ali on nije odustajao.

"Tražio je od majke da mu da ključeve auta, a ona mu ih nije dala. On je nju potom udario nekoliko puta. Mi smo mu oteli ključeve i fizički smo pokušali da ga savladamo i odbranimo te tri žene", kaže Plejić i dodaje da je muškarac djelovao toliko izbezumljeno da je siguran da bi nekoga teže povrijedio da je uspio oteti ključeve i sjesti pijan za volan.

Plejić je ispričao da je taj nasilni muškarac čak njegovog prijatelja ujeo dok su ga savladavali, zbog čega je završio u Domu zdravlja na previjanju.

Zabrinjavajuće je, kako kaže, što je sve to posmatralo petnaestak ljudi, ali niko nije reagovao.

Nakon što su njih dvojica pozvala policiju, policajci su došli za nekoliko minuta i odveli pijanog agresivnog muškarca koji je pružao otpor.

"Mala je to sredina i svi se znamo. Tada sam ga prvi put vidio u takvom stanju, mada je njegova žena rekla da je on kad popije stalno takav i da im pravi probleme, ali nisu to prijavljivale", kaže Plejić.

Ni on ni njegov prijatelj nisu bili na dužnosti, međutim, kako kaže, to i jeste njihova dužnost - da reaguju.

"Taj prizor je na mene ostavio toliki utisak da nisam mogao povjerovati da se sve to dešava na ulici naočigled svih", ispričao nam je Plejić.

Dodaje da se kao socijalni radnik susretao sa situacijama nasilja u porodici, a nedavno je u ovoj opštini sin pretukao oca.

"Uradimo sve što je do nas, ali najviše zapravo izostaje to kod sudskih presuda što im uglavnom budu izrečene prekršajne sankcije, kao što će vjerovatno i sada biti slučaj", kaže ovaj socijalni radnik.

Ističe da u ovoj maloj sredini ljudi rijetko prijave nasilje u porodici, plašeći se da ne budu obilježeni.

"Hrabre su one žene koje prijave nasilje. Ipak, mislim da je i broj tih prijava porastao, vjerovatno se žene više ohrabruju", ističe Plejić.

Kako su nam rekli u MUP-u RS, u prvih devet mjeseci ove godine evidentirano je 728 slučajeva nasilja u porodici, od kojih 283 krivična djela i 445 prekršaja.

"Broj slučajeva nasilja u porodici u ovom periodu je manji za 10,9 odsto u odnosu na isti period lani, kada je evidentirano 817 ovih slučajeva (304 krivična djela i 513 prekršaja)", kažu iz MUP-a RS.

U ovom periodu evidentiran je jedan slučaj ubistva u porodici, a lani je u istom periodu evidentirano šest ovakvih slučajeva.