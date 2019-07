Tužilaštvo: Indijci godinama izvlačili milione iz GIKIL-a

TUZLA - Kriminalne radnje u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac traju duži niz godina, a prema informacijama koje je danas izložilo Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, za devet godina je na sumnjiv način izvučeno više od dvadeset miliona maraka. Novac je završavao na računima firme GSHL, koja je vlasništvo jučer uhapšenog Pramoda Mittala.

Istragom u vezi kriminalnih radnji u GIKIL-u trenutno je obuhvaćeno šest osoba, četiri strana državljana i dva iz BIH. Prilikom prikupljanja dokaza o kriminalu u lukavačkoj kompaniji, Tužilaštvo TK u dva navrata je Tužilaštvu BiH slalo zahtjeve za ocjenu nadležnosti, međutim ova pravosudna institucija se očitovala kao nenadležna. Tužilaštvo TK nastavilo je sa istragom koja je pokazala kakav kriminal se godinama odvijao u ovoj kompaniji.

"Očigledno se novac 'gubio" na dva mjesta. Ovdje je ostajao, a bio je dužan da se preda kroz opremu da bi se zaštitili ljudi na ovom području zbog oničešćenja okoliša, pa do protupravnih radnjih koje su polučile protupravnu imovinsku korist od stranepojedinaca i ovlaštenih službenih osoba", rekao je Tomislav Ljubić, glavni kantonalni tužilac.

Istragom je obuhvaćeno šest osoba, odnosno, Pramod Mital, predsjednik Nadzornog odbora GIKIL-a, Rajib Dash, član ovog odbora, Paramesh Bhattacharyy, generalni direktor kompanije, te Vehid Mešić i Faik Buševac, kao odgovorne osobe u KHK Lukavac prilikom zaključivanja štetnog ugovora o ulasku GSHL-a u GIKIL.

"Kada je riječ o Mittalu i ostalim državljanima Indije koje je on postavio u Nadzorni odbor i na mjesto generalnog direktora, njima se stavlja na teret da su još od 2003. kada je došlo do pristupanja tadašnjeg GSHL-a u formiranje GIKIL-a sačinili aneks ugovora kojim je došlo do neplaćanja ugovorenih obaveza u iznosu od nekih 45 miliona KM, a što je GSHL bio u obavezi uplatiti na imovinu GIKIL-a, odnosno da se uvede u knjigu udjela, što nije učinjeno. Mi smatramo da postoji organizovana veza između stranog ulagača s određenim domaćim ljudima da se to uradi na takav način", pojasnio je Ćazim Serhatlić, postupajući Tužilac u ovom slučaju.

Osumnjičenima se na teret stavlja i da su od juna 2018. godine, kada je nad GSHL-om otvoren likvidacijski postupak, u njihovom sjedištu na ostvru Isle of man Ujedinjenom kraljevstvu, preuzimali sve aktivnosti bez bilo kakve ovlasti, jer su proglašeni privredni likvidatori GSHL-a. Tada Mittal i njegovi saradnici nisu imali prava da zastupaju GSHL u GIKIL-u, ali su nastavili izvlačenje kapitala iz ove kompanije.

Podsjećamo, Debashig Ganguly, bivši driektor GIKIL-a je u bjekstvu i nedostupan je pravosudnim organima.

Mittal i ostala dvojica državaljana Indije, bit će predata u nadležnost Kantonalnog tužilaštva koje će predložiti pritvor.