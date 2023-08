Tužilaštvo TK: Sulejmanović prije tri dana prijavljen za nasilje u porodici

GRADAČAC – Nermin Sulejmanović, koji je danas u Gradačcu počinio trostruko ubistvo, uključujući i svoju nevjenčanu suprugu, te ranio još troje ljudi, prije tri dana je bio prijavljen za nasilje u porodici.

To je danas saopšteno iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Tokom zvaničnog obraćanja javnosti, portparol ove pravosudne institucije Admir Arnautović kazao je da je Sulejmanović odranije bio poznat i policiji i tužilaštvu.

“Radi se o osobi koja je više puta bila osuđivana za različita krivična djela. Osuđivan je prije 15-tak godina za pokušaj ubistva. Ima nekoliko presuda za nasilnička ponašanja i ugrožavanje sigurnosti", rekao je Arnautović.

On je potvrdio i da je Sulejmanović imao prijave za nasilje u porodici.

"Ima tih prijava. Međutim, ono što moramo reći, jeste da su se uvijek koristile blagodeti zakona, odnosno odustajalo se od svjedočenja vezano za ovo krivično djelo Nasilje u porodici. Dakle, radi se o višestruko osuđivanoj osobi koja je odranije poznata policiji i Tužilaštva", rekao je Arnautović.

Na pitanje novinara da li je tačno da je Sulejmanović juče (četvrtak) policiji prijavljen zbog nasilja u porodici, Arnautović je rekao:

"Nije juče, ali je prijava bila upućena prije tri ili četiri dana. I kada smo krenuli u dokumentovanje tog događaja, korištene su blagodeti zakona, odnosno mogućnost nesvjedočenja, tako da se odustalo od same krivične prijave za nasilje u porodici", pojasnio je Arnautović.

On je rekao da je Sulejmanović počinio samoubistvo na širem području Gradačca.

"Radi se o jednom šumskom području na teritoriji Gradačca, gdje su ga opkolili pripadnici Jedinice za specijalnu podršku. Ubistvo supruge desilo se u blizini porodične kuće, međutim sve se to dokumentuje. Nažalost, sve je to snimamo, nakon čega je policija to dokumentovala i skinula snimak", rekao je Arnautović.