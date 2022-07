Tužilaštvo izmijenilo optužnicu u predmetu "Kelner"

BANJALUKA - Okružno tužilaštvo u Banjaluci odustalo je od optužbi za neovlašćenu proizvodnju i promet droga protiv prvooptuženog u predmetu "Kelner" Milana Grujića (39) iz Gradiške, dok su ublažena krivična djela koja su bila stavljena na teret Daliboru Paniću (39) i Dušanu Glišiću (30).

Suđenje je danas okončano u Okružnom sudu u Banjaluci, a izricanje presude je zakazano za srijedu. Grujiću je nakon izmjene optužnice ostala optužba za nedozvoljeno držanje poluautomatskog pištolja "škorpion", koji je pronađen u pretresu njegove kuće. Taj postupak je razdvojen u odnosu na drugu dvojicu optuženih odlukom predsjednika sudskog vijeća Blagoja Dragoslavljevića.

Izmjenom je Grujić tako potpuno izbačen iz optužnice za neovlašćenu proizvodnju i promet drogom, odnosno organizovanje mreže posrednika i što se tiče toga on je slobodan čovjek. Panića i Glišića sada terete da su pojedinačno prodavali narkotike te da nisu postupali zajednički niti su bili dio organizovane grupe.

Advokat Rade Ćulibrk, koji brani Glišića, kazao je da je tokom suđenja odbrana dokazala da su tužilački dokazi u ovom postupku pribavljeni na nezakonit način.

"Većina dokaza je pribavljena na osnovu usmene naredbe sudije za prethodni postupak. Međutim, ne postoji pismena naredba i nije sačinjena u zakonskom roku od 24 časa tako da se svi dokazi, koji su proistakli iz takve naredbe, smatraju nezakoniti. Očekujem oslobađajuću presudu za svog klijenta", istakao je Ćulibrk.

Panićev branilac, advokat Duška Bogojević, istakla je da u ovom predmetu nije obavljeno ni takozvano "otvaranje predmeta", a kako kaže sporno je i vještačenje oduzete droge koje je takođe obavljeno bez naredbe suda.

"Tužilaštvo je odustalo od optužbe protiv prvooptuženog, a očekujemo i oslobađajuću presudu i za drugu dvojicu optuženih", istakla je Bogojević.

Prije kraha o izmjene optužnice tužilaštvo je Grujića i ostale teretilo da su se od početka 2020. do 26. novembra prošle godine, neovlašćeno bavili kupovinom i preprodajom kokaina. Grujića su teretili i da je organizovao mrežu posrednika za izvršenje krivičnog djela tako što je od Saše Rađevića nabavljao kokain, najčešće oko 10 grama za 500 evra. Drogu je, navedeno je, preprodavao Paniću i to u količni od po 10 do 20 grama za iznos od 600 do 1.200 evra. Panić je, kako se navodilo, drogu vagao i prepakivao u manje količine i vršio dalju distribuciju korisnicima u Gradišci. Pola grama je prodavao za iznos od 100 KM. Glišić je, prema ranijoj optužnici, drogu takođe nabavljao od Grujića i to količine od dva do tri grama za iznos od 200 do 600 KM. Nakon toga je vršio dalju distribuciju korisnicima po malo većim cijenama. I od Panića je uzimao manje količine koje je stavljao u promet, da bi potom djelili novac.

Akcija ”Kelner” sprovedena je krajem novembra u Gradišci, a naziv je dobila po dvojici osumnjičenih koji su radili kao konobari u lokalnim kafićima, dok je prvootpuženi Grujić radio na benzinskoj pumpi. Nakon hapšenja svi su dva mjeseca proveli u pritvoru.

(Glas Srpske)