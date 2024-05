Tužilaštvo opisalo kako je Debevec ubacio telefon u torbu Vasvije Vidović

SARAJEVO - Pred Sudom BiH danas je održano ročište, odnosno početak glavnog pretresa u predmetu protiv advokatice Vasvije Vidović.

Postupajući sudija u ovom predmetu je Miroslav Janjić, a optužnicu protiv Vidović je pročitao tužitelj Tužilaštva BiH Feđa Fejzagić.

Obraćajući se optuženoj Vidović, sudija Janjić je to učinio s puno uvažavanja i uz riječi da iako respektira činjenicu da je advokatica Vidović, kako je kazao, mnogo godina provela u sudnicama Suda BiH kao advokat i da poznaje procedure, ipak i ona mora odgovoriti na formalna pitanja, što je optužena i učinila.

Tužilac Fejzagić podsjetio je da je Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Vidović zbog krivičnog djela -sprečavanje dokazivanja i to 18. aprila ove godine, a da je Sud BiH potvrdio optužnicu 22. aprila.

Optužnica Vasviju Vidović tereti da je 18. decembra prošle godine oko 18 sati došla u prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u svojstvu advokata tada uhapšenog, sad već bivšeg predsjednika Suda BiH Ranka Debevca koji je tog dana uhapšen zbog sumnji da je zloupotrijebio položaj i krivotvorio dokumenta.

"Ranko Debevec ostao je nasamo u kancelariji broj 121s Vasvijom Vidović, bez prisustva policijskih službenika SIPA-e. Ranko Debevec iz svoje torbe je izvadio mobilni telefon marke Samsung crne boje i pružio ga prema Vidović, a ona je svjesna svojih protivpravnih radnji i svjesna da taj telefon predstavlja dokaz, uzela sa stola svoju torbu, pomjerila je do Ranka Debevca i on je u njenu torbu ubacio telefon. Kada je to učinio, Vidović je torbu vratila na mjesto gdje je prvobitno bila. Ona je to učinila s ciljem da znatno oteža postupak protiv Debevca i spriječi dokazivanje", kazao je tužitelj Fejzagić.

On je rekao da će Tužilaštvo BiH svoje tvrdnje dokazivati izvođenjem i saslušanjem pet svjedoka koji su svi policijski službenici SIPA, a najavio je i izvođenje 15 materijalnih dokaza.

Odbrana Vasvije Vidović, a u ovom slučaju zastupaju je tri advokatice i to Edina Rešidović, Senka Nožica i Nina Karačić-Brković, izrazila je sumnju u pravičnost dosadašnjih radnji poduzetih protiv Vidović.

Advokatica Nožica kazala je da je optužnica protiv njene klijentice bila najavljena.

"Cijeli postupak počeo je na način da je glavni tužitelj Tužilaštva BiH Milanko Kajganić na sjednici VSTV-a najavio da će biti podignuta optužnica protiv Vidović. On je ne poštujući standarde najavio optužnicu. Ovo je minorno djelo, za koje je predviđena i novčana kazna, a mi očekujemo podizanje optužnica za organizirani kriminal, za ratne zločine…", kazala je Nožica, dodajući da je najava optužnice protiv Vidović dovela u sumnju čitav postupak.

Nožica je kazala i da je 'sumnjivo' što je od podizanja optužnice do održavanja glavnog pretresa prošlo kako je kazala samo 40 dana.

"Stoga sam uvjerena da sumnja u pristrasnost neće uticati na Vas i sigurna sam da ćete doći do zaključka da optužnica nije trebala biti ni podignuta, ni potvrđena i da ćete donijeti jedinu ispravnu odluku, a to je oslobađajuća presuda“, kazala je advokatica Nožica obraćajući se sudiji Janjiću.

Sudija Janjić je kazao da će Sud BiH postupati pravično i kazao je Nožici da vremenska odrednica u kojoj je podignuta optužnica i zakazano ročište 'može biti slučajna' i da nema razloga za bilo kakve sumnje.

Tužilac Feđa Fejzagić odbacio je navode odbrane Vasvije Vidović o pristrasnosti kao neosnovane.

Sud BiH će u narednom periodu odrediti datum novog ročišta na kojem bi trebala biti saslušana prva dva svjedoka Tužilaštva BiH, a to su policijski službenici SIPA.

Vasvija Vidović danas se nije obraćala Sudu BiH, a na ranijem ročištu po optužnici Tužilaštva BiH izjasnila se da nije kriva, prenosi Raport.

