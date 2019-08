Tužilaštvo traži dopunu obdukcije napadača na Krunića

BANJALUKA - U okviru istrage ubistva vlasnika agencije “Sektor sekjuriti” Slaviše Krunića iz Banjaluke i njegovog pratioca Žarka Pavlovića iz Pala, Republičko tužilaštvo je naredilo dopunu obdukcionog nalaza ubijenog napadača Željka Kovačevića kako bi se utvrdilo sa koje daljine je on usmrćen i kojim oružjem, saznaje “Glas Srpske”.

Prema našim saznanjima, to će biti urađeno najverovatnije na osnovu medicinskih nalaza. Izvor “Glasa Srpske” je pojasnio da će u narednom periodu biti urađeno i vještačenje pušaka koje su koristili napadači, ali i pištolja “glok” koji je, koristio neko iz obezbjeđenja ubijenog Krunića.

“Cilj toga je da se utvrdi da li je Kovačević ubijen hicem iz puške ili pištolja i kako je stradao”, kazao je naš izvor.

Ovaj izvor je dodao da tužilaštvo namjerava da u ovom slučaju sasluša još neke svjedoke, kao i da naredi da se uradi DNK analiza bioloških tragova prikupljenih tokom istrage.

Upravo zbog ovih istražnih radnji Tužilaštvo je juče uputilo prijedlog da bivšem radniku “Sektor sekjuriti” osumnjičenom Rodoljubu Gajiću bude produžen pritvor. Njega tužilaštvo tereti da je ubijenom napadaču Željku Kovačeviću odavao informacije o kretanju i navikama svog gazde.

Krunić i njegov pratilac Pavlović ubijeni su u sačekuši 22. aprila uveče u blizini imanja banjalučkog biznismena u Glamočanima kod Laktaša. Napadači su čekali skriveni u žbunju pored puta, a kada je naišla “tojota” u kojoj su bili Krunić, Pavlović i vozač Goran Ilić osuli su rafalnu paljbu iz automatskih pušaka. Tom prilikom u razmjeni vatre usmrćen je osuđivani kriminalac Željko Kovačević. Zbog ovog zločina, osim Gajića iza rešetaka se nalaze Emilio Baldo (55) i Benedi Đukanović (42) koga terete da je zajedno sa Kovačevićem počinio zločin. Baldi se na teret stavlja da je bio osmatrač i dojavljivač tokom izvršenja zločina odnosno da je napadačima dojavio kada je Krunić krenuo prema sačekuši.

Gajić je bio Krunićev čovjek od povjerenja, a prema nepotvrđenim informacijama, navodno ga je izdao jer je Kovačeviću dugovao novac. Istragom je utvrđeno da je on imao ulogu “tipera” i da je odavao detalje o Krunićevom obezbjeđenju, za koje je znalo samo nekoliko ljudi. On je to tokom ispitivanja u tužilaštvu na neki način priznao, ali je istakao da ne poznaje Đukanovića i Baldu i da sa njima nikada nije bio u kontaktu. Tužilaštvo kako saznajemo još nije ispitalo da li on zaista njih ne poznaje ili njegove tvrdnje nisu tačne. Ubijeni Krunić bio je vlasnik kompanija “Sektor sekjuriti”, “Žitopeka”, “Žitoprodukt”, “Sektor ADS” i “Sektor ZOS” koje imaju oko 1.800 zaposlenih.

Pritvor

Republičko tužilaštvo predložilo je da se bivšem radniku “Sektor sekjuriti” Rodoljubu Gajiću, bude produžen pritvor za još tri mjeseca. To je zatraženo zbog bojazni da bi na slobodi mogao da utiče na svjedoke i dokaze i težine djela, ali i bojazni od remećenja reda i mira. Prijedlog je upućen Okružnom sudu u Banjaluci koji će ga zajedno sa izjašnjenjem odbrane uputiti Vrhovnom sudu RS da donese odluku. Gajićev branilac Marinko Brkić protivio se produženju pritvora.

