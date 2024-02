Tužilaštvo traži psihijatrijsko liječenje mladića koji je upucao majčinog ljubavnika

BANJALUKA - Živko M. iz Gradiške, kojeg je hicem iz pištolja u rame pogodio Milan Š. (22), prije kobnog događaja dogovorio je sastanak sa njegovom majkom Dušankom sa kojom je, kako je potvrdio, bio u emotivnoj vezi.

Živko M. je u banjalučkom Okružnom sudu na suđenju Milanu Š., koga terete za pokušaj ubistva, istakao da mu je prije nego je čuo pucnjeve, Dušanka rekla "eto sina".

Tužilaštvo tereti Milana da je u neuračunjivom stanju počinio krivično djelo, te je od Suda zatraženo da mu bude izrečena mjera obaveznog liječenja na slobodi. Svjedok Živko M. se prisjetio da se kobnog dana, kada je ranjen, 25. oktobra prošle godine putem telefona ujutro oko 6.20 časova dogovorio sa Dušankom da se nađu na njenom imanju iza šupe u Seferovcima.

"Autom sam došao do njihove kuće i ostavio ga pedesetak metara dalje. Kada sam došao do šupe, ona je rekla „eto sina“. Okrenuo sam se i krenuo ka svom automobilu, a tom prilikom vidio sam Milana sa pištoljem. Kada sam uhvatio za kvaku vrata auta, začuo sam pucanj. Sjeo sam u vozilo i bilo je još pucnjeva i pogodio me u rame. Ja sam otišao. Vidio sam da svijetli baterijom, ali nije osvjetlio mene", ispričao je Živko M. i dodao da je potom zvao strica od svoje supruge koji je pozvao policiju i hitnu, prenosi Glas Srpske.

Vještak specijalista sudske i supspecijalista forenzičke psihijatrije Sanja Vukadinović - Stojanović potvrdila je da je optuženi u vrijeme činjena krivičnog djela nije mogao da shvati značaj djela i da upravlja svojim postupcima.

"Optuženi je bio pod jakim afektom, a ima mješoviti poremećaj ličnosti. U vrijeme činjenja djela imao je osjećaj ugroženosti porodičnog okruženja i osjećaj nepravde, pa je zbog svega toga i strukture ličnosti bio u neuračunjivom stanju. Radi se o emocionalno nezrelom djetetu kojem je potrebno psiho-socijalni tretman i liječenje", rekla je vještak te pojasnila da optuženi između ostalog ima shizofreni, paranoidni, emocionalno nestabilni poremećaj, te je niskog praga na frustracije.

Prema njenim riječima, Milan Š. bi ukoliko se ne liječi, mogao biti opasan po okolinu, a ali je istakla da ipak nije potrebno liječenje u zatvorenoj ustanovi već ambulantno. Vještak je rekla da bi uz optuženi uz adekvatan tretman mogao da vodi normalan život. Takođe je napomenula da u ovom slučaju postoje poremećeni porodični odnosi i da bi najbolje bilo da se on osamostali i izvuče iz te, kako je rekla, "bolesne sredine".

Vještak balističar Saša Jojić utvrdio je da je pištolj "CZ M57" iz kojeg je po optužnici pucano, te da čaure pronađene na licu mjesta pokušaja ubistva potiču od metaka ispaljenih iz tog oružja. Vještak biološko- hemijske struke Branka Milić kazala je da je na folijama uzetim sa ruku optuženog pronašla tragove čestica koje mogu da potiču od baruta.

Optužnica tereti Milana Š. da je 25. oktobra 2023. godine u stanju neuračunljivosti iz pištolja "CZ M57" prema Živku M., ispalio osam hitaca kada ga je vidio u dvorištu porodične kuće. Navodi se da je Živko M. bio u emotivnoj vezi sa majkom optuženog i da je tog dana pogođen hicem u rame. U optužnici stoji da je prije nego je zapucao optuženi svijetlio baterijskom lampom, a da je pištolj vlasništvo njegovog oca.

Odšteta

Živko M. iz Gradiške putem advokata Gorana Babića sudu je dostavio odštetni zahtjev na 50.000 KM zbog ranjavanja i uništenja vozila. Sud je interesovalo koliko se Živko M. liječio, te koliku je štetu imao na vozilu. Živko M. je odgovorio da se liječio sve do 15. januara, a da je šteta na vozilu oko 400 KM. Njegov advokat je rekao da su zahtjev za nadoknadu štete postavili bez medicinskog finansijskog vještačenja, te da bi najbolje bilo da predmet bude upućen na parnicu.

