Tužilaštvo zatražilo izvještaj o "Incelu"

BANJALUKA - Okružno javno tužilaštvo Banjaluka je od Inspektorata RS zatražilo da dostavi cjelovitu informaciju o izlivanju ulja u krugu "Incela" te da, ukoliko već postoje osnovi sumnje protiv određenih pravnih ili fizičkih lica da su počinila krivična djela protiv životne sredine, Tužilaštvu dostave izvještaj, potvrđeno je "Nezavisnim" u ovoj pravosudnoj instituciji.

"Tužilaštvo je 29. maja ove godine zaprimilo prijavu podnosioca advokata Darija Sandića iz Banjaluke protiv NN lica zbog krivičnog djela oštećenje objekata i uređaja za zaštitu životne sredine, a navedena krivična prijava je dodijeljena u rad postupajućem tužiocu", istakli su u Tužilaštvu.

Oni su dodali da su i od strane Policijske uprave Banjaluka u srijedu obaviješteni u vezi sa zagađivanjem zemljišta u krugu "Incela" u Banjaluci.

Podsjećanja radi, nakon što je u martu došlo do požara i gorenja ulja piralen, angažovana je Ekološka inspekcija grada Banjaluka, koja je obavila vještačenja i potvrdila da je zemljište kod Energane puno piralena i drugih teških metala.

Kako je "Nezavisnim" rekao dobro obaviješten izvor, dio zemljišta za koje su ekološki inspektori već utvrdili da je kontaminirano uljem je odvezen i rasut u naselju Česma, a ekološki inspektor je odmah po saznanju za taj slučaj naložio da se to zemljište ukloni s tog mjesta, te da se to ispita.

Miladin Maličević, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Česma, kazao je da nije prijatna informacija da je u Česmu navodno dovezeno kontaminirano zemljište.

"Ne smijemo zanemariti mogućnost da je to zemljište stvarno kontaminirano i zagađeno i da je prebačeno u Česmu i to je stvarno grozno", rekao je Maličević.

Istakao je da ima dosta stanovnika koji dogovaraju da izravnaju parcelu, pa nađu privatnike koji im dovoze zemlju.

"Moguće je da je neko iskoristio situaciju pa istovario tu neku zemlju. Nadam se da to sve nije tačno, ali opet s druge strane doza straha postoji", kazao je Maličević.

Mještanka koja živi nadomak "Incela" rekla je da se plaši priče o zagađenju.

"Nemam gdje odavde. Treba službe da utvrde šta se stvarno desilo", istakla je ona.

Mještanin koji živi u blizini "Incela" je istakao da se ne plaši spornog ulja.

"To tu stoji već 20 godina i nikom ništa nije bilo. To je sigurno otišlo dolje u zemlju, nije to na površini", kazao je on.

Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, kazao je da nema razloga za širenje panike.

"Inspekcija radi svoj posao nakon onog požara koji se desio i kada je identifikovan problem. Oni kontrolišu subjekte, šalju zemljište na analizu, a čekaju se i rezultati instituta. Iako znamo da je stanovništvo zainteresovano za ovu situaciju, neke stvari se ipak ne mogu odraditi online", naveo je Radojičić.

Gradonačelnik Banjaluke je rekao da će do sljedeće sjednice Skupštine grada 12. juna pripremiti jednu cjelovitiju informaciju kako u javnost ne bi iznosili polovične informacije.

Zoran Talić, predsjednik Skupštine grada, kazao je da je predložio da građani blagovremeno budu obavještavani o svim mjerama preduzetim u "Incelu" i da se u ovaj slučaj uključe sve relevantne republičke institucije, posebno kada se završe ispitivanja zemljišta.

Inspekcija postavila traku oko zemljišta

U Gradskoj upravi su kazali da je, po saznanju da je iz kruga preduzeća "BC metal" izvezena izvjesna količina zemlje, gradska Ekološka inspekcija odmah reagovala i utvrdila da je zemlja deponovana u Česmi.

"Naređeno im je da je vrate na mjesto sa kojeg su je iskopali. Inspektor je dao i nalog Institutu za zaštitu i ekologiju RS da uzme uzorke kako bi ovo zemljište u Česmi analizirali" kazali su u Gradskoj upravi.

Na licu mjesta su se "Nezavisne" uvjerile da se na mjestu odakle je iskopano zemljište nalaze trake gdje piše da je zabranjen pristup ovom zemljištu.

Mirko Pušević, direktor preduzeća "BC metal", rekao nam je da će njegovo saopštenje biti objavljeno sutra u medijima.