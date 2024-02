U 2023. oduzeta 82 vozila, potrebne rigoroznije mjere za bahate vozače

SARAJEVO – U prošloj godini su oduzeta 82 putnička vozila od bahatih vozača, poručio je Semir Šut, koordinator za poboljšanje stanja sigurnosti u saobraćaju u Kantonu Sarajevo.

Govoreći o rezultatima provedbe Smjernica za poboljšanje stanja sigurnosti u saobraćaju u Kantonu Sarajevo, istakao je da ove smjernice daju rezultate, ali je policiji potrebno dati alat za bahate i bezobzirne vozače.

„Kada smo kroz Radnu grupu za izradu Smjernica za poboljšanje stanja sigurnosti u saobraćaju u Kantonu Sarajevo analizirali rezultate došli smo do činjenice da policija Kantona Sarajevo postiže određene rezultate i izriče prekršajne naloge, međutim to nije bilo vidljivo, jer se nisu izricali na mjestima i licima koja izazivaju najteže kaznene prekršaje. Tada smo insistirali da se rad policijskih patrola koje kontrolišu saobraćaj preseli sa tzv. sterilnih mjesta, a to su mjesta gdje se ne dešavaju teški prekršaji ili se dešavaju prekršaji koji ne ugrožavaju život i zdravlje građana, na ona tzv. opasna mjesta, gdje su ugroženi pješaci i gdje se dešavaju auto-trke“ izjavio je Šut i dodao:

„Predložićemo određene mjere za poboljšanje da postignemo istrajnost i da saobraćajne patrole na mjestima za koje znamo da su evidentno ugroženi pješaci i dešavale su se teške saobraćajne nezgode sa tog mjesta ne smiju otići godinu, dvije, tri.... Pravimo plan nabavke i postavljanja radara na takva opasna mjesta koja će biti pokrivena radarskim sistemima i saobraćajnim patrolama“.

Govoreći o pitanju privremenog/trajnog oduzimanja vozila u saobraćaju, Šut je kazao da se na rješavanju tog problema intenzivno radilo i da su rezultati vidljivi.

„U prošloj godini su oduzeta 82 putnička vozila od bahatih vozača. To je dobar rezultat i to je ono što pokazuje da su izrada smjernica i rad po tim smjernicama dali dobar rezultat“, kazao je Šut.

Osvrnuo se i na problem kaznene politike, te uspostavljanje efikasnog sistema naplate, kao i prinudne naplate.

„Već deset godina govorimo da su kazne u saobraćaju jako male, prevaziđene, a ni do dan danas nemamo povećane kazne za teške prekršaje u oblasti saobraćaja. Prijedlozi su davno poslati, a mi se i dalje osvrćemo i stalno pitamo šta policija može i šta poduzima? Visoka kazna je alat u rukama policije. Treba postaviti pitanje Parlamentarnoj skupštini BiH i Ministarstvu prometa BiH zašto zakon još nije izmijenjen. Kantonalna ministarstva su poslala odlične prijedloge i to se mora ubrzati. Moramo hitno imati alate za bahate i bezobzirne vozače, a to su visoke kazne, ali ne one koje će se povećati za savjesne vozače i savjesne građane, pa da povećamo kazne za pojas ili što je neko zaboravio da uključi svjetla u toku dana, nego drastično povećati kazne za prekršaje koji ugrožavaju živote i zdravlje naših građana“, izjavio je Šut.

„Drugi problem su dugovanja po nekoliko desetina hiljada maraka. Federalni zakon o prekršajima predviđa lišenje slobode zbog neplaćanja kazne i predviđa drugi institut prinudnu naplatu tih kazni. Nijedno nam ne funkcioniše, dakle nisu dobre odredbe u Zakona o prekršajima. Moramo sa Federalnim ministarstvom pravde vidjeti šta je sa izmjenama tog zakona? Postoje prijedlozi, ali moraju se naći adekvatna rješenja, pa ako treba i prepisati iz zemalja iz okruženja. Mora se uspostaviti efikasan sistem naplate i prinudne naplate“, dodao je Šut.

Šut je na kraju dodao da ne smatra da je sigurnosna situacija u Kantonu Sarajevo loša, ali da je zbog činjenice da se u kratkom vremenskom roku desilo nekoliko teških događaja koji su uznemirili javnost ona narušena, no da ima povjerenja u policijske organe.

„Kao bivši policijski službenik osjećam se sigurno jer raspolažem saznanjima kakvim resursima raspolaže ovo društvo i policijske agencije i mislim da postoji apsolutna snaga koja može odgovoriti ovim događajima. S druge strane, govoreći argumentovano, Bosna i Hercegovina ne spada u evropske zemlje sa povećanom stopom ubistava, a vjerujem da će policijski organi poduzeti sve da se i ta stopa smanji i zaustavi“, smatra Šut.

