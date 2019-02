U Bijeljini za dva dana kažnjeno 55 pijanih vozača

BIJELJINA - Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina su tokom dva dana sankcionisali i isključili iz saobraćaja 56 učesnika od čega 55 vozača i jedan pješak.

Akcija je realizovana 01/02. i 02/03.02.2019.godine u vremenu od 22 do 5 časova, realizovali su akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu prisustva alkohola u organizmu.

Tokom navedene akcije, na području PU Bijeljina, kontrolisano je 302 učesnika u saobraćaju, od čega je 269 podvrgunuto alkotestiranju ili 89%.

"Zbog vožnje u alkoholisanom stanju sankcionisano je i isključeno iz saobraćaja 56 učesnika od čega 55 vozača i jedan pješak", navedeno je u saopštenju PU Bijeljina.

U koncentraciji od 0,01 do 0,30g/kg alkohola u organizmu zatečeno je i sankcionisano dva vozača, od 0,31g/kg do 0,80g/kg zatečeno je i sankcionisano 34 vozača, od 0,81g/kg do 1,5g/kg sankcionisano je 16 vozača i preko 1,5g/kg tri vozača koji su i lišeni slobode zadržavanjem .

Policijska uprava Bijeljina će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti vezane za prisustvo alkohola u organizmu, te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kako bi vlastitu bezbjednost i bezbjednost drugih građana podigli na što veći nivo.