U Kneževu oduzeti drvni sortimenti

BANJALUKA - Republička šumarska inspekcija oduzela je, zbog bespravne sječe, oko 48 metara kubnih šumskih drvnih sortimenata vrijednih 5.000 KM tokom kontrole postrojenja za primarnu preradu drveta na području opštine Kneževo.

Tokom jučerašnjih kontrola u četiri slučaja je utvrđeno da drvni sortimenti na postrojenjima nisu žigosani, obrojčeni ili nedostaju prateći otpremni iskazi, što ukazuje da je riječ o bespravnoj sječi, saopšteno je danas iz Inspektorata Republike Srpske.

Za preradu drveta na postrojenjima za primarnu preradu suprotnu odredbama Zakona o šumama propisana je kazna za pravno lice od 3.000 do 9.000 KM, za odgovorno lice od 500 do 1.500 KM, a za fizičko lice od 300 do 900 KM.

U saopštenju se navodi da je republička šumarska inspekcija u ovoj godini u 200 slučajeva oduzela oko 1.185 metara kubnih šumskih drvnih sortimenata čija je vrijednost 105.730 KM.