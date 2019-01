U Tuzli uhapšen profesor zbog sređivanja ispita

TUZLA - Pripadnici Federalne uprave policije, a po nalogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, danas su u Mješovitoj srednjoj rudarskoj školi u Tuzli uhapsili 62- godišnjeg profesora Zajida Salčinovića iz Tuzle, koji je osumnjičen za primanje dara ili drugih oblika koristi.

Profesor je osumnjičen za primanje novca od vanrednih polaznika ove škole, kako bi im omogućio da bez polaganja ispita pred ispitnim komisijama u ovoj školi steknu zvanje rudarskog ili geološkog tehničara.

Salčinović je diplomirani inženjer rudarstva i profesor praktične nastave u ovoj školi, po podacima sa sajta ove škole. Njegovom hapšenju je prethodila višemjesečna istraga Tužilaštva i Federalne uprave policije, uz saradnju sa drugim agencijama za provođenje zakona.

"Osumnjičen je da je kao profesor i član Komisije za obrazovanje odraslih u ovoj školi u periodu od juna 2017. do juna 2018. godine od 10 vanrednih polaznika tražio i uzeo određene iznose novca kako bi bez polaganja ispita pred ispitnim komisijama stekli ova zvanja, te također da je od još četiri vanredna polaznika tražio novac, što su oni odbili", pojasnio je Admir Arnautović, glasnogovornik Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

Uprava Mješovite rudarske škole je kazala za "Nezavisne" da je iznenađena hapšenjem profesora te da nema nikakvih zvaničnih saznanja šta će dalje biti. Direktor škole Dražen Aščerić je rekao da podržava rad Tužilaštva te da je škola dala svu dokumentaciju na uvid pripadnicima Federalne uprave policije.

Direktor je rekao kako su vanredno polagani ispiti, te da budžet nije oštećen i da dosadašnje diplome nisu sporne.

"Svi vanredni kandidati, polaznici programa obrazovanja odraslih su redovnim putem uplaćivali svoje školovanje putem banaka, znači banka, trezor", rekao je direktor.

Na pitanje jesu li diplome dobijane u ovoj školi na način da polaznici uopšte nisu izlazili na ispit, direktor je odgovorio:

"Ne mogu to komentarisati jer stvarno ne znam do kakvih je zaključaka došlo Tužilaštvo. Bilo bi vrlo nezahvalno to komentarisati u ovom momentu".

Pripadnici Federalne uprave policije će obaviti kriminalističku obradu, te će osumnjičeni biti predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o sprovođenju istrage, osumnjičeni će biti ispitan i najvjerovatnije će biti stavljen prijedlog za određivanje pritvora.

Istraga u ovom predmetu se nastavlja i u cilju utvrđivanja eventualne umiješanosti i drugih osoba u ove i druge slične nezakonite radnje.

Inače, ovo nije usamljen slučaj u ovom kantonu. U maju prošle godine u Kalesiji je uhapšen profesor Mješovite srednje škole S.K., koji je osumnjičen da je u više navrata od roditelja učenika tražio novac od 100 do 200 KM, da bi na kraju polugodišta učeniku osigurao prolaznu ocjenu.

Tog profesora je prijavio jedan od roditelja, te je tada evidentirano šest takvih slučajeva.