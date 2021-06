U akciji "Kolonija" uhapšeno 14 osoba, pronađena droga i oružje

SARAJEVO - U okviru akcije "Kolonija" pripadnici Fedralne uprave policije (FUP) i MUP-a Kantona Sarajevo izvršili su pretrese na 19 lokacija na području Kantona Sarajevo i uhapšeno je 14 osoba, saopšteno je danas iz FUP-a.

Kako se dodaje u saopšenju pretrese je izvršilo 16 policijskih timova, a uhapšeni su M.Z. (26), K.A. (22), M.O. (21), E.Š.(22), S.Ć.(22), A.A. (38), A.M. (28), E.P. (34), K.K. (34), M.A. (42), N.P. (32), S.P. (34), S.K.(34), H.H. (30), dok se lica koja su obuhvaćena ovom istragom H.E. (23) i A.S. (22) nalaze u pritvoru.

Policijski službenici pod direktnim nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, od ranih jutarnjih sati provode pomenutu akciju koja je u vezi sa dokumentovanjem grupe osobe koja zajednički djeluje na području Kantona Sarajevo i svojim djelovanjem već duži vremenski period vrše udruživanje radi činjenja krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga, te razbojništvo i teška krađa.

"Prilikom pretresa je pronađena određena količina materije koja svojim izgledom asocira na kanabis, amfetamin, oružje, municija, mobilni telefonski aparati i sim kartice, te drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelima, a koji će biti dokaz u krivičnom postupku", navedeno je u saopštenju FUP-a.

Takođe, kako se navodi u saopštenju, ovom akcijom je obuhvaćeno i dokumentovanje lica koja se dovode u vezu sa zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenj,a, primanje dara i drugih oblika koristi, te protivzakonito posredovanje i davanje dara i drugih oblika koristi.

"Vezano za navedena koruptivna krivična djela uhapšene su četri osobe, a na području Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona i Hercegovačko-neretvanskog kantona, izvršeni pretresi na sedam lokacija, kojom prilikom su pronađeni predmeti koji potiču ili se dovode vezu sa predmetnim krivičnim djelima, a isti će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku", pojasnili su u saopštenju.

Kako su dodali, uhapšene osobe će nakon kriminalističke obrade u Federalnoj upravi policije, u zakonskom roku biti predate na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo uz Izvještaj o izvršenim krivičnim djelima.

FUP navodi da se nastavljaju se dalje aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.