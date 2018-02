U kafiću ubio kolegu

TREBINJE - U trebinjskom kafebaru "Merlot", koji djeluje u objektu hotela "Leotar", Trebinjac Spaso Milišić (30), mehaničar za rashladne uređaje, ubio je u nedjelju rano ujutro nožem svoga sugrađanina i kolegu automehaničara Nemanju Šupljeglava (29).

Sve se dešavalo oko tri časa iza pola noći, kada je navodno Milišić, koji je izašao iz bara, Šupljeglava sačekao u holu i tu mu zadao udarac nožem u predjelu vrata, koji je bio smrtonosan, jer je za oko sat vremena izdahnuo.

Specijalista sudske medicine Bolnice Trebinje dr Dražen Damjanjuk, kome je Okružno tužilaštvo nakon završenih istražnih radnji u "Merlot baru" naložilo rad na obudkciji tijela nastradalog Šupljeglava, potvrdio je da je na lešu registrovao ubodnu ranu na vratu.

"Ubodna na vratu je nedvojbeno dovela do smrtnog ishoda, a presječena mu je arterija i vena. To što nema povreda na dušniku ukazuje samo na činjenicu da mu je život produžen za pola sata do maksimalno jednog sata, ali je do bolnice izdahuo", precizirao je Damjanjuk.

Nesrećni mladić je, kako saznajemo, na nogama izašao iz bara kada je po njega došao auto Hitne pomoći, koju su iz bara odmah pozvali, što su vjerovatno zabilježile i videokamere, pa je i u autu davao znake života, ali je ubrzo izdahnuo.

Ubica je nakon toga pobjegao sa lica mjesta, pa ga je policija uhapsila tek u nedjelju ujutro oko 7.30. Na teret mu se stavlja krivično djelo ubistva.

Šupljeglav i Milišić se nisu dobro poznavali, pa nikome nije jasno šta se u stvari desilo, a što je dovelo do ovako gnusnog ubistva, koje, sudeći po svemu, nije bilo iz nehata.

Po Trebinju se spekulisalo da je svemu kumovala rasprava zbog jedne djevojke.

"Spaso je izašao iz kafića i otišao po nož. Vratio se, prišao Nemanji i ubo ga u vrat", ispričao je jedan Trebinjac.

Više detalja se očekuje nakon cjelokupne istrage, koja će prethoditi sudskom procesu.

Podsjetimo, u "Merlot baru", kao obezbjeđenje, radio je poznati kikbokser Marko Đerić (24), a koji je ubijen u maju 2015. godine ispred svoje zgrade u Ulici Miloša Obilića broj 13, u naselju Police, vraćajući se sa posla kući.

Izboden pa umro

Pedesetdvogodišnji F.D. je na smrt izboden nožem u Aleji Alije Izetbegovića, u naselju Bulevar u Tuzli, gdje je došlo do obračuna između njega i tridesetosmogodišnjaka, a koji se sam predao policiji.

Napadač je, naime, došao sam u policiju i prijavio kako se na "maloj pijaci" najprije posvađao sa pedesetdvogodišnjakom, a potom je između njih došlo i do tuče, te ga je on dva puta ubo nožem.

"Uviđajem je utvrđeno da je najprije došlo do verbalnog, a nakon toga i do fizičkog obračuna između dva muškarca, nakon čega su jednom nanesene povrede grudnog koša. Povrijeđeni je potom prevezen u UKC Tuzla", rekli su iz policije.

Izbodeni muškarac je preminuo u UKC usljed teških povreda. Pun identitet aktera ovog stravičnog događaja, koji je uznemirio stanovnike naselja Bulevar, nije saopšten.