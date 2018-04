U kući "iscjeliteljke Kuranom" pronašli 1,1 milion KM

BRČKO - Možete pretpostaviti u kakvom su čudu bili istražioci kada im je prijavljeno da je u brčanskom mjestu Cerik, iz kuće Nizame al Raise, poznate kao i "iscjeliteljka Kuranom", ukradeno više od - dva miliona maraka!

Ako su i posumnjali da neko iza vlastita četiri zida može kriti toliku sumu, dio skepticizma im je, vjerovatno, ubrzo splasnuo.

"Krađu je prijavila Nizamina kćerka. Policajci su ubrzo otišli na mjesto događaja te uviđajem utvrdili da u odnosu na dva miliona maraka, koliko je po prijavi ukradeno, nedostaje zapravo 890.000 KM", otkriva izvor "Nezavisnih".

Prostom računicom zaključuje se da je policija ustanovila da je u kući i dalje više od 1,1 milion maraka, a šta se desilo s ostatkom, još se istražuje.

Halid Emkić, šef Operativno-komunikacijskog centra u Policiji Brčko distrikta, rekao je da je u toku istraga, nakon što se policiji obratila jedna Brčanka i prijavila da je nepoznato lice, ili više njih, provalilo u kuću njene majke, u mjestu Cerik.

"Izvršen je uviđaj i o događaju je obaviješten tužilac", rekao je Emkić za "Nezavisne", dok nam je iz Tužilaštva Brčko distrikta potvrđeno da u saradnji s brčanskom policijom nastavljaju istragu.

Kako saznajemo, čim je slučaj prijavljen brčanskoj policiji, na mjesto događaja izašli su policajci te utvrdili da je provala u kuću najvjerovatnije izvedena između 1. aprila i trenutka prijave.

Mada postoji tvrdnja da je iz kuće, osim para, ukradeno i zlato, nakit je u kući pronađen. Otkud joj tolika imovina, od Nizame nismo uspjeli saznati, jer su naši pokušaji da s njom stupimo u kontakt ostali bezuspješni.

Njena biografija je i više nego zanimljiva - sudeći po onom šta se navodi, liječi brojna oboljenja, ali je spremna i da se u koštac uhvati sa drugim problemima koji ljude mogu zadesiti.

"Nizama All Raissa, kraljica alternativne medicine" je, između ostalog, i "bioenergičar, iscjelitelj crne magije, vidovnjak, parapsiholog".

Na internetu postoji i tvrdnja da ona uspješno liječi šećernu bolest, bolesti srca, koštana i nervna oboljenja, bubrege, jetru... Priskače u pomoć i kod alkoholizma, odvikavanja od droge, a koju diplomu ima, nismo uspjeli saznati.

Jesmo, ipak, pronašli niz video-snimaka u kojima ona tumači svoje "moći". Tvrdi da je kao dijete bila skeptična, ali, baš u djetinjstvu, dogodilo joj se "čudo".

"U neko doba noći znali su me odvesti u jednu šumu, gdje me je čekalo 13 djevojaka s cvijećem. S njima sam se igrala, usred zime, snijeg do koljena je bio. To su bile vile. Ruke su mi napunile cvijećem i ja sam ga svojoj majci rahmetli donosila", navela je ona. Pohvalila se da otklanja sve vrste bolesti, te da su joj ruke "aparati", pa radi i na daljinu, a liječi, kako kaže, i - govorne mane.

"Ako je karci'om, tu s'm, ako je govorna mana, tu s'm", poručuje ova "iscjeljiteljka".