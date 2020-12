U pretresima 12 objekata pronađena 64 migranta, pet odmah protjerano

Inspektori za strance i službenici MUP-a Kantona Sarajevo pronašli su 64 migranta, od čega se za 24 nije mogao utvrditi status boravka, prilikom pretresa 12 objekata koji pružaju usluge smještaja stranim državljanima.

Migranti za koje se nije mogao utvrditi status boravka smješteni su u PPC Blažuj gdje će se preduzeti dalje mjere i radnje iz nadležnosti Službe za poslove sa strancima.

"Također, prilikom kontrole Služba je utvrdila da pet migranata nezakonito boravi na teritoriji Bosne i Hercegovine, te je istim izrečena mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka u periodu od jedne do pet godina. Navedena lica su stavljena pod nadzor u Imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine", navodi se u saopštenju Službe za poslove sa strancima.

Prilikom kontrole i inspekcijskog nadzora inspektori za strance utvrdili su određene nepravilnosti u pet objekata koje su se ogledale u neprijavljivanju stranih državljana te neurednom vođenju evidencija, zbog čega je vlasnicima objekata koji su pružali usluge smještaja stranim državljanima izdato pet prekršajnih naloga.

"Zbog nepoštivanja zakonskih odredbi u pogledu prijave boravka stranaca, Zakonom o strancima propisana novčana kazna za fizičko lice koje pruža usluge smještaja je od 200 do 800 konvertibilnih maraka, dok je za pravno lice koje pruža usluge smještaja strancima propisana novčana kazna u iznosu od 500 do 2.500 konvertibilnih maraka, te za odgovorno lice u pravnom licu propisana novčana kazna je u iznosu od 200 do 800 konvertibilnih maraka", navodi se u saopštenju.