U pretresima pronađena droga, novac, oružje i municija

TUZLA - Protiv više osoba biće podnesen izvještaj Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli zbog sumnje da su počinile krivična djela teška krađa, nedozvoljeno držanje oružja i posjedovanje i omogućavanje uživanja droge, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Tuzlanskog kantona.

Pripadnici Uprave policije kantonalnog MUP-a su tokom prethodna dva dana izvršili pretrese na više lokacija na području Tuzle, Gradačca, Lukavca, Živinica, Kalesije i Srebrenika, te pronašli predmete koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela ili prekršaja.

Prilikom pretresa, pronađeni su: okvir za automatsku pušku, 30 metaka, puška, dva gasna pištolja, osam motornih pila, šest brusilica, dvije električne bušilice, dvije ubodne pile, novac u iznosu od 13.000 KM, 10 pakovanja plastične folije sa sadržajem droge, 65 tableta, tri digitalne vage, drobilica, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u kasnijem postupku.

Izvještaj će biti podnesen protiv lica iz Tuzle čiji su inicijali A.S. (43) zbog sumnje da je počinilo tri krivična djela teška krađa, lica H.Č. iz Gradačca i Š.G. iz Srebrenika zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, te protiv lica M.S. (40) iz Lukavca zbog sumnje da je počinilo krivično djelo teška krađa i četiri krivična djela krađa, kao i protiv lica O.K. (62) iz Tuzle zbog sumnje da je počinilo krivično djelo teška krađa.

U slučaju pozitivnog nalaza vještačenja oduzetih materija, Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli biće dostavljeni izvještaji protiv A.S. (43), H.P. i D.H. (34), svi iz Tuzle, A.S. (27) i I.O. (42) iz Gradačca, S.O. (40) iz Srebrenika i E.B. (27) iz Živinica zbog sumnje da su počinili krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja droge.