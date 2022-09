U pritvoru policajac koji je osumnjičen da je znao da se sprema ubistvo načelnika Bašića

​SARAJEVO - Sud Bosne i Hercegovine, odredio je pritvor policajcu Dejanu Jurišiću koji je u ponedjeljak uhapšen u Prijedoru, kada su uhapšeni Haris Gredelj i Bojan Dejanović.

Oni se dovode u vezu sa organizovanom kriminalnom grupom koju je predvodio Prijedorčanin Dalibor Railić zvani Dugi, a koji je označen kao naručilac ubistva Radenka Bašića, načelnika prijedorske krim policije.

Tužilaštvo BiH zatražilo je pritvor samo za Jurišića i on može trajati najduže mjesec dana odnosno do 5. oktobra ili do nove odluke Suda.

Jurišića terete da je kao ovlašteno lice MUP-a RS imao informaciju da se sprema ubistvo Bašića, kao i o osobama koje ubistvo pripremaju, a takvu informaciju nije prenio nadležnim organima.

Terete ga i da je održavao kontakte sa kriminogenim osobama i pomagao u iznudama novca od građana na području Prijedora.

"Pritvor je određen zbog bojazni da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze i tragove važne za krivični postupak, utjecati na svjedoke, saučesnike ili prikrivače", navidi se u saopštenju Suda BiH.