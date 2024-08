Ubica ženu iz Sarajeva nije poznavao

SARAJEVO - Ročište za određivanje pritvora Mirzi Duranu koji se tereti da je ubio ženu N.S. (60) u Sarajevu prije nekoliko dana održano je danas u Kantonalnom sudu u ovom gradu.

Tužilaštvo je predložilo pritvor, te iznijelo nekoliko detalja zločina.

"Durmo je 1997. godište, živi u naselju Bojnik, student je završne godine Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, nezaposlen i slabog imovinskog stanja. Tužilaštvo KS pritvor traži iz tri posebna razloga.

Tužilaštvo je u prijedlogu za pritvor dostavilo sve dokaze da je optuženi izvršio krivično djelo ubistvo", rekla je tužiteljka.

Navela je da postoji mogućnost da će optuženi boravkom na slobodi uticati na svjedoke i ometati dokaze.

"Ovdje se radi o jednom gnusnom zločinu. Nije identifikovan motiv, te nije ustanovljeno da je optuženi povezan s žrtvom niti da ju je ikad ranije vidio. Jedina poveznica njega sa žrtvom je da njegov prijatelj živi vrata do vrata sa žrtvom, odnosno da su prve komšije", kazala je tužiteljka, prenose federalni mediji

Istakla je da moraju ispitati ulogu njegovog prijatelja i da li postoje druga lica koja su učestvovala u izvršenju krivičnog djela.

"Nije utvrđeno kako se optuženi nakon izvršenja krivičnog djela na Ciglanama vratio u naselje Bojnik. Prilikom pretresa njegove kuće u Bojniku pronađene su patike na kojima je krv. Tužilaštvo smatra da ovakav zločin optuženi nije mogao počiniti sam. U ovoj ranoj fazi istrage nije izvršeno vještačenje telefona, a kad to bude završeno znat će se više o tome da li je i ko pomagao optuženom", dodala je tužiteljka.

Dodala je da postoji opravdana sumnja da će optuženi boravkom na slobodi ponoviti krivično djelo.

"Oštećenoj je nanesen veći broj reznih rana na vratu, sa dva noža. To je rezultiralo iskrvarenjem žrtve. Kako sam maloprije rekla, motiv za ovo krivično djelo se ne zna. Optuženi je ušao kroz otvorena vrata. Prema iskazima svjedoka, žrtva je često u ljetnim danima ostavljala otvorena vrata zbog vrućine. Prema do sada skupljenim dokazima, sve ukazuje na to da se radi o jednom od najtežih krivičnih djela. Optuženi nije izazvan bilo čim od strane žrtve. Ušao je kroz otključana vrata i unakazio tijelo žrtve. Ovo krivično djelo izazvalo osudu i strah javnosti koja je sada zabrinuta za svoju i sigurnost svoje porodice. To je još jedan od razloga da se odredi pritvor optuženom", opisala je detalje tužiteljka.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.