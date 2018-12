Ubio komšinicu jer ga je nervirala!?

TUZLA - Ivicu Antunovića (45) iz Živinica pregledao je neuropsihijatar i naredio vještačenje da se ocijeni stanje uračunljivosti u kojem je bio kada je izvršio dvostruko ubistvo.

On je osumnjičen, a i priznao je to policiji, da je u ponedjeljak ubio svoje prve komšije Maru Tadić (72) i Iliju Antunovića (55) u naselju Gornji Petrovići. Antunović je uhapšen u utorak sat i po poslije ponoći, kada se iz šume, gdje se skrivao, vratio do porodične kuće.

Antunović je nakon hapšenja smješten u kliniku jer je, navodno, popio i neke tablete. Navodno, za Maru je govorio da ga je nervirala i da ju je zbog toga ubio.

"Nakon hapšenja, osumnjičeni je hospitaliziran na jednoj od klinika UKC-a Tuzla i pod stalnim je policijskim i ljekarskim nadzorom. Dežurni tužilac je izdao naredbu za obdukciju oba tijela te još nekoliko vještačenja", rekao je Admir Arnautović, portparol Tužilaštva TK.

Četrdesetpetogodišnji Ivica je nezaposlen, živi s roditeljima, a psihički je bolesnik kojeg su se, kako su ispričale komšije, svi plašili i koji je, navodno, odbijao piti tablete.

Komšije su kazale da su i roditelji s njim imali problema, te da je ocu odgrizao prst, a više puta je boravio na liječenju u bolnici.

Kobne noći, nakon što je ubio Iliju i Maru, Ivica se zaputio u obližnji zaselak.

Kako je kazala mještanka, koja je htjela ostati anonimna, bila je u kući kada ju je pozvao komšija i rekao da Ivica hoda putem i da se zaključa. Taj isti komšija pozvao je policiju, a nakon njenog dolaska, Ivica je pobjegao u šumu. Tokom noći je i uhapšen.