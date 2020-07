Ubistvo Krunića: U noći zločina optuženi bili zajedno u kafiću

​BANJALUKA - U noći kada su ubijeni Slaviša Krunić i njegov radnik Žarko Pavlović, osumnjičeni Benedi Đukanović i Željko Kovačević, napadač koji je te noći ubijen, između 19 i 20 časova došli su crvenom opel korsom u lokal "Pink" u Glamočane, a nedugo zatim crnom opel korsom došao je i "visoki mršavi muškarac" koji im se pridružio.

Ispričao je ovo danas u banjalučkom Okružnom sudu Dalibor Račić, tadašnji vlasnik lokala i svjedok tužilaštva prilikom suđenja Benediju Đukanoviću, Emiliu Baldi i Rodoljubu Gajiću koji su optuženi u slučaju ubistva Krunića i člana njegovog obezbjeđenja Pavlovića, te ranjavanje Krunićevog vozača Gorana Ilića.

Račić se prisjetio da je 22. aprila prošle godine u njegov lokal, koji je kratko držao, iz pravca Banjaluke došao njegov poznanik Kovačević koji tu ranije svraćao, a sa njim je bilo "jedno krupnije lice" za kojeg je kako tvrdi, kasnije saznao da je Đukanović, te su sjeli u baštu kafića.

"Sjedio sam sa radnicom, a po njihovom dolasku pozdravio sam Željka koji je imao majicu na pruge i tog nepoznatog, koji je bio u papučama bez čarapa. Radnica ih je uslužila, a par minuta kasnije iz pravca Laktaša došao je visoki muškarac koji je sjeo za njihov sto", ispričao je Račić.

Rekao je da je sjedio sa radnicom te da nije čuo o čemu pričaju, a kada su nakon 20-ak minuta krenuli, prišao im je pa je sa Kovačevićem pričao o suncobranu i pokrivanju bašte, a Đukanović se raspitivao o reklamnom suncobranu i frižideru.

Nakon što je Đukanović platio piće, kako je rekao, sva trojica sjela su u Kovačevićev crveni automobil i krenuli prema Klašnicama, dok je crni automobil ostao na parkingu.

"Dok sam unosio podmetače za stolice, nakon par minuta vratio se crveni automobil iz kojeg je izašlo to krupnije lice i sjelo u crni automobil koji je bio ostao na parkingu i uputio se za crvenim u pravcu Banjaluke", rekao je svjedok.

Ubijenog Željka Kovačevića, kako je ispričao, upoznao je prije 15-ak godina u Šipovu, navodeći da je čak imao i određena dugovanja prema njemu koje nije bio u potpunosti isplatio kada je Kovačević nastradao.

Za Đukanovića je rekao da mu nije ni znao ime, te da je on bio Kovačevićev poznanik kojeg je samo sretao u Kovačevićevom društvu.

Đukanović je na ove tvrdnje burno regovao rekavši mu da je to laž te da su su čak jednom u Slatini na zboru zajedno "manitali na astalu".

"Svjedok izbjegava reći da sam ga viđao i ranije. On laže sve. On je krimogeno lice, negira poznanstvo sa mnom i sa mojim drugom Željkom. On je te noći sjedio sa nama. Zašto i on nije bio osumnjičen za pomaganje u ubistvu? ", rekao je Đukanović.

Kada mu je sudija odgovorio da to nije pitanje za Vijeće, Đukanović je rekao: "Ma ne zna tužilac ni šta je lijevo, a šta desno".

Njegov branilac Tatjana Savić tvrdi da svjedok negira da poznaje Đukanovića, te umanjuje svoje poznanstvo sa ubijenim Kovačevićem.

Takođe tvrdi i da je istaga u ovom slučaju bila nezakonita.

Danas je svjedočila i Gordana Tatić, radnica u pomenutom lokalu koja je potvrdila da su te noći u lokal došla najprije dva ćelava muškarca od kojih je jednog ranije viđala, a zatim im se pridružio treći "mršavi visoki" muškarac koji je došao crnim kraćim autom, te da ih je uslužila, ali nije vodila razgovor sa njima.

Željka Gajić, supruga Rodoljuba Gajića, danas je iskoristila svoje zakonsko pravo i odbila da svjedoči.

Đukanović i Kovačević su iz automatskih pušaka pucali na džip u kojem se nalazio Krunić, a Baldo je, kako se navodi u optužnici, bio osmatrač i dojavio je kada je Krunićevo vozilo krenulo u zasjedu.

Gajića, Krunićevog radnika i člana ličnog obezbjeđenja njegove supruge i djece, terete za pomaganje u izvršenju ubistva.