Ubo ga čakijom jer je pitao: "Šta buljiš"

NOVI TRAVNIK - Kantonalni sud u Novom Travniku osudio je Nahida Selmana zvanog Nahko na tri godine zatvora zbog pokušaja ubistva, jer je 2018. godine u jednom lokalu u Bugojnu čakijom u stomak ubo Aida Jusufbašića, koji ga je, dok je jeo picu, pitao: "Šta buljiš?"

Prema presudi, sve se desilo 27. oktobra 2018. godine oko 1.40 u Ulici slobode bb u Bugojnu u lokalu "Iskra", gdje su optuženi i oštećeni bili gosti.

"Nakon što je oštećeni Aid Jusufbašić poručio picu i piće i stao za viseći sto, u neposrednoj blizini je stajao Selman Nahid. Kad je Jusufbašić vidio da ga Selman gleda i da se rukom drži za desni džep od hlača, oštećeni je prišao do Selmanovog stola i pitao ga: "Šta buljiš?" Do stola Jusufbašića došao je Emir M., koji je od oštećenog uzeo komad pice i stao do njega da pojede, ali je u tom trenutku prišao Selman", navodi se u presudi.

Dodaje se da je optuženi došao iza njegovih leđa te iz neposredne blizine zamahnuo preklopnom čakijom i ubo ga u stomak.

U presudi se navodi da je otpuženi tada bio svjesan da ga ubodom nožem

sječiva dužine oko devet centimetara može usmrtiti.

Tom prilikom, kako se dalje navodi, nanio mu je teške i po život opasne tjelesne povrede.

"Oštećeni je zadobio povrede u vidu ubodno-rezne rane trbuha u nivou između prednje i srednje pazušne crte otvora u koži oko četiri centimetra, koja se svojim kanalom postavljenim u smjeru ka unutra i nagore nastavlja u prostor trbušne duplje, zasijecajući donju plohu desnog režnja jetre u dužini od šest centimetara i dubini jedan centimetar. Potom probija dio poprečnog debelog crijeva završavajući sa ubodom zadorganskog predjela trbuha sa sljedstveno nastalim izlivom crijevnog sadržaja i manje količine krvi u trbušnoj duplji", precizirano je.

Kako se navodi u optužnici, obezbjeđenje je Nahida Selmana izvelo iz navedenog objekta i predao im je čakiju.

Jusufbašić je potom odvezen u bolnicu u Travnik, gdje je operisan i hospitalizovan do 14. novembra 2018. godine", navodi se u presudi.

Presudom je optuženom oduzeta preklopna čakija i ona će po pravosnažnosti presude biti uništena. Optuženi je oslobođen naknade troškova postupka, dok je oštećeni sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na građansku parnicu.