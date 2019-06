Učenice prijavile Suzića da im je pipkao drugaricu

​BANJALUKA - Djevojčica je drugaricama ispričala da ju je po tijelu pipkao Nenad Suzić (69), one su to ubrzo ispričale nastavnicima i tako je sve dospjelo do policije, a bivši ministar prosvjete Republike Srpske je uhapšen.

Otkrivaju to izvori "Nezavisnih" upućeni u detalje slučaja koji potresa Banjaluku, a čiji je epilog u rukama istražilaca.

"Čim su učenice ispričale svojim nastavnicima šta im je rekla drugarica, oni su odmah, bez razmišljanja, slučaj prijavili policiji, koja je Suzića uhapsila", pojašnjavaju naši izvori.

Kako je juče objavljeno, Suzića terete da je duže vrijeme dodirivao djevojčicu po raznim dijelovima tijela i govorio joj kako to ne smije pričati nikome, jer će sve, kako se navodi, ostati njihova tajna.

Osumnjičeni, koji je redovni profesor na Univerzitetu u Banjaluci, juče je predat banjalučkom Okružnom javnom tužilaštvu, odakle je saopšteno da je policija protiv njega dostavila izvještaj, koji ga tereti za obljubu djeteta mlađeg od 15 godina. Spominje se da djevojčica, navodno, ima 13 godina.

"Sprovedeno lice će da ispita dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Nakon ispitivanja tužilac će odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora", rekli su iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Iz Policijske uprave Banjaluka naveli su da su u srijedu, nakon sumnje da je izvršeno krivično djelo iz oblasti seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, preduzeli potrebne mjere i radnje te uhapsili osumnjičenog.

Reagovao je i Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, koji je zatražio od Radoslava Gajanina, rektora Univerziteta u Banjaluci, da Suzić bude hitno suspendovan.

Rajčević je, kako saznajemo, odmah nakon objavljenih vijesti o hapšenju Suzića pozvao Gajanina, te je dogovoreno da Suzić bude udaljen s fakulteta i iz nastave dok traje istraga.

Iz Univerziteta u Banjaluci saopšteno je da će preuzeti sve hitne mjere i radnje nakon što dobiju sve potrebne informacije od nadležnog tužioca, a koje se odnose na ovaj predmet.

"Ukoliko prof. dr Nenadu Suziću bude određen pritvor, on će biti privremeno udaljen s radnog mjesta nastavnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Univerzitet u Banjaluci će preuzeti sve potrebne mjere i radnje u cilju zaštite integriteta Univerziteta, kao i svih studenata i zaposlenih", rekli su iz Univerziteta u Banjaluci.