Udario bivšeg ministra Dragana Bogdanića pa se prijavio policiji

TESLIĆ - Dragan Bogdanić, bivši ministar zdravlja RS pretučen je jutros u Tesliću, saznaju “Nezavisne” nezvanično.

Izvor blizak “Nezavisnim” dodaje da je muškarac udario Bogdanića, nakon čega se on srušio.

U Policijskoj upravi Doboj potvrdili su nam da im je danas oko 12 časova prijavljen napad na Bogdanića kojeg je napalo lice I.P. (56) koje je na saslušanju u vezi sa napadom.

Takođe, saznajemo da je muškarac koji ga je udario, nakon incidenta sam otišao u stanicu policije.

Napad se desio u ulici Svetog Save neposredno kod Doma zdravlja u Tesliću, a on je zatražio ljekarsku pomoć.

"Ljekari mu nisu konstatovali tjelesne povrede", rekli su nam iz PU Doboj i dodali da je o svemu obaviješten i dežurni tužilac.

Bogdanić je za “Nezavisne” rekao da je napadnut, da je politika razlog svemu.

"Očigledno instruisan od nekih ljudi i kriminalaca i dok sam se ja okrenuo on me je udario i to je to. Taj čovjek već šest mjeseci mi prijeti, i već sam ga prijavljivao i policiji i tužilaštvu”, istakao je Bogdanić.

Dodao je da određeni krugovi po kuloarima i kafanama su pričali da daju 200.000 KM da budem likvidiran. Radi se isključivo o političkoj pozadini, i drugog razloga nema", ispričao je Bogdanić.