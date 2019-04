Udruženja će podnijeti krivičnu prijavu protiv žene koja je objesila psa

KOZARSKA DUBICA - Na društvenim mrežama tokom prethodnog vikenda objavljen je brutalan video iz mjesta Pucari, kod Kozarske Dubice, u kojem je jedna žena objesila psa na ogradu i to pred očima svoje kćerke.

Ovaj video zgrozio je mnoge građane BiH, koji su ostali šokirani nakon ovih mučnih scena u kojima je stradao zlatni retriver, a kako saznajemo, počinitelj je Ana L.

Goran Milojević, iz Udruženja za zaštitu životinja "Kerber" Banjaluka, rekao je da će protiv ove osobe Udruženje podnijeti krivičnu prijavu, ali da će to uraditi i mnoga druga udruženja u BiH.

"Koliko su mi ljudi iz Kozarske Dubice rekli, ona je i priznala da je to uradila, jer je pas, navodno, napao njeno dijete, što se na snimku ne vidi, to su njene tvrdnje. Pas je namamljen hranom i odveden", rekao je Milojević.

On je pojasnio da je riječ o psu vrste zlatni retriver koji nije njen, nego je odbačen u voćnjaku i bio je mršav, a hranili su ga ljudi koji su tu zasadili voćnjak.

"Ovo se više ne smije dešavati, prevršilo je svaku mjeru, često se dešava i svaki put su sve bolesniji i brutalniji načini mučenja životnija. Obavijestili smo i Centar za socijalni rad u Kozarskoj Dubici, jer se na snimku vidi i njena kćerka, iskreno se nadam da će nadležni adekvatno reagovati", rekao je Milojević.

On je dodao da je zakon dobar i da su kazne propisane, od novčanih do zatvorskih, međutim, kako Milojević kaže, problem je to što se zakon slabo primjenjuje.

Senka Jujić, zamjenik direktora Centra za socijalni rad u Kozarskoj Dubici, rekla je da će ovaj centar preduzeti mjere i dalje korake koji su u njihovoj nadležnosti te da im ova osoba nije poznata odranije.

Vesna Pačariz, portparol Policijske uprave Prijedor, rekla je da je Policijskoj stanici Kozarska Dubica u nedjelju, oko 11.15, prijavljeno da je u mjestu Pucari nepoznato lice usmrtilo psa rase zlatni retriver, koji je vlasništvo privatnog lica iz Kozarske Dubice.

"Policijski službenici PS Kozarska Dubica identifikovali su i u svojstvu osumnjičenog lica ispitali A.L. iz Kozarske Dubice zbog postojanja sumnje da je počinilo krivično djelo mučenje i ubijanje životinja", rekla je Pačarizova.

U PU Prijedor dodali su da će nakon dokumentovanja i kompletiranja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv A.L. biti podnesen izvještaj za krivično djelo mučenje i ubijanje životinja.