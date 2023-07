Ugaru terete da je na šljunku uzeo 475.318 KM

ŠAMAC - Osnovni sud u Šamcu potvrdio je optužnicu protiv Miloša Stankovića (49) zvanog Ugara, kojom je optužen za nepropisnu eksploataciju šljunka i pijeska, u iznosu od 475.318 maraka.

Optužnicu je podiglo Okružno javno tužilaštvo u Doboju, koje Stankovića tereti za protivzakonito zauzimanje i eksploataciju prirodnih bogatstava i dobara od opšteg značaja.

Konkretno, on je optužen da je to uradio od 2017. do 2022. godine sa namjerom sticanja protivpravne imovine, kao fizičko lice i preduzetnik u sklopu firme "Stanković" Obudovac.

U optužnici se navodi da je suprotno propisima eksploatisao mineralne sirovine - šljunak i pijesak na lokalitetu Širaja u Obudovcu, opština Šamac.

Istaknuto je da je od 18. jula 2017. do 2022. godine isporučio prirodnog šljunka u ukupnoj količini od 79.844 kubna metra, ukupne vrijednosti 475.318 maraka.

"Nije imao dodijeljenu koncesiju koja predstavlja pravo obavljanja privrednih djelatnosti korišćenjem prirodnih bogatstava, niti zaključen ugovor o koncesiji za eksploataciju šljunka i pijeska sa Ministarstvom energetike i rudarstva Republike Srpske", tvrde iz Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

U optužnici se dalje navodi da je optuženi preko firme "Stanković", bez plaćanja koncesione naknade, eksploatisani šljunak i pijesak isporučivao i prodavao raznim preduzećima.

"Na taj način je oštetio Republiku Srpsku. Predloženo je da sud od optuženog Stankovića oduzme 475.318 maraka pribavljenih krivičnim djelom", navodi se u optužnici, a potvrđeno je "Nezavisnim novinama".