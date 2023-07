Uhapšen Srebreničanin zbog vrijeđanja na društvenim mrežama

SREBRENICA - Četrdesetsedmogodišnji M.O. iz Srebrenice uhapšen je zbog sumnje da je na Facebooku iznosio komentare koji ugrožavaju sigurnost i vrijeđaju na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

On je, kako "Nezavisne novine" nezvanično saznaju, na jednom Facebook statusu napisao komentar "ima li 50 osoba da provjere šta se to u Srebrenici slavi", a sve nakon što su se vjernici Srpske pravoslavne crkve 12. jula okupili u porti srebreničke crkve kako bi obilježili Petrovdan.

"Policijski službenici Policijske stanice Srebrenica su 12. jula 2023. godine oko 22.35 časova lišili slobode lice M.O. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo 'Ugrožavanje sigurnosti'. Navedenog dana oko 14.30 časova, policijski službenici PS Srebrenica su postupili po prijavi da je na profilu društvene mreže lica M.M. objavljena prijetnja na nacionalnoj i vjerskoj osnovi", saopšteno je iz PU Zvornik.

Svemu navedenom, kako nezvanično saznajemo, prethodila je objava na Facebooku srebreničkog imama Damira Peštalića, koji se na toj društvenoj mreži oglasio zbog toga što su se vjernici okupili u Crkvi Pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici kako bi u okviru manifestacije Petrovdanski dani proslavili Petrovdan i obilježili tradicionalno paljenje lila.

Tom prilikom u porti crkve je održan koncert duhovne muzike ansambla Petrovdanski pojci, a na šta je Peštalić reagovao, nazvavši okupljenje ološom.

"Kad pomislimo da ne može gore i da ne mogu gore, SPC organizira koncert ispred svog objekta s pjesmama koje daju ispiraciju za nove pokolje. Zovu me majke Srebrenice. Zovu me brojni ljudi. Ne plašimo se, ali smo šokirani količinom mržnje prema Bošnjacima. Radi se o ološu koji se okuplja oko crkve. Ovo pravoslavnoj crkvi nanosi veliku ljagu. Sveštenstvo na čelu sa vladikom Hrizostomom treba reagirati i ovo osuditi. To je najmanje što mogu učiniti, ako je ostalo barem malo razuma i ljudskosti”, napisao je srebrenički imam Damir Peštalić.

Uslijedili su brojni komentari na toj društvenoj mreži, a onaj koji je iznio M.O. u kome pita "ima li 50 osoba da provjere šta se to u Srebrenici slavi" odmah je prijavljen Policijskoj stanici Srebrenica, nakon čega je on uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti.

O ovome slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, Područna kancelarija Srebrenica.