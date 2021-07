Uhapšen napadač na majku i sina

ZVORNIK - Policija u Vlasenici uhapsila je Z.S. zbog fizičkog napada na A.F. i njegovu majku R.F. ispred njihove porodične kuće u ovom gradu, a koji su povrijeđeni oštrim predmetom.

Mediji nezvanično prenose da je napadnuta porodica Ferhatović iz Vlasenice, Raza i njen sin Amir, a da ih je nožem napala jedna osoba.

Kako je navedeno iz zvorničke policije, osumnjičeni je uhapšen nakon fizičkog napada na osobe A.F. i R.F. povrijeđene su oštrim predmetima.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo, dok je rad na dokumentovanju ovog krivičnog djela u toku.

Iako su federalni mediji juče brujali da se radi o napadu na povratnike s nacionalnim predznakom, te su na to reagovali i političari u tom entitetu, nezvanično saznajemo da je u pitanju komšijska svađa u vezi s lokalnim putem

Napadnuta žena je za federalne medije ispričala da napadača gotvo i ne poznaje te da je sve počelo kad ga je njen sin zamolio da se pomakne s puta kako bi na rikverc mogao ući u dvorište.

"On nije htio da se skloni, kazavši sinu: 'Šta ti meni psuješ', a on mu nije psovao, rekao mu je: 'Jarane, skloni se da mogu proći, da te ne udarim'. Sjedila sam u dvorištu i pratila situaciju. Ipak, sin je vozilom ušao u dvorište, a ovaj je mahao rukama i posovao mu. To moj sin nije čuo. Moj sin je vidio da on ne odlazi i prišao mu je i rekao da ide za svojim poslom", rekla je federalnim medijma.

Istakla je da je tad napadač počeo da pominje crkvu i džamiju te je htio ubosti njenog sin u leđa, ali ona se ispriječila i posjekao ju je po rukama.

.