Uhapšen osumnjičeni za prijetnje banjalučkoj novinarki

​BANJALUKA – Banjalučka policija uhapsila je u petak Miletu Pavlovića zbog sumnje da je prijetio Milkici Milojević, novinarki "EuroBlica".

Iz Policijske uprave (PU) Banjaluka saopšteno je, navodeći njegove inicijale, da je on uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu jedne banjalučke novinarke.

"Protiv osumnjičenog slijedi izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka", dodali su iz PU Banjaluka.

Kako je rekla Milojevićeva, prijetnje je prijavila u četvrtak.

Milojevićeva je za "Nezavisne" ispričala da nije bio sporan njen tekst, već je nezadovoljni čitalac nazvao redakciju žaleći se na tekst njenog kolege.

"Uredno sam se predstavila i rekla sam mu da ću ga spojiti sa kolegom sa crne hronike, ali da prestane galamiti. On me pitao gdje ja živim, što mu naravno nisam rekla. Tad mi je rekao da će on saznati gdje ja živim, naći će me i pobiti sve živo. Psovao mi je djecu i majku, a zatim prekinuo vezu", priča Milojevićeva.

Smatra da je takav način komuniciranja neprihvatljiv, te da se smije prešutjeti bilo kakva prijetnja novinarima.

"Tu, dakle, nisam ja bila u centru pažnje. Psovke i prijetnje su bile napad na moju redakciju, napad na novinarsku zajednicu i profesiju. Smatram da ne smijemo dopustiti da nas nekažnjeno napadaju i pozivam kolege da svaku psovku i uvredu prijave Liniji za zaštitu novinara koja djeluje u okviru Udruženja 'BH novinari' i policiji", rekla je Milojevićeva.

Pozvala je redakcije da stanu iza svojih novinara i istakla da je i njen urednik s njom otišao u policiju kada su prijavljene prijetnje, te upozorio sve kolege da se takve stvari ne smiju dešavati neprimijećeno i nekažnjeno.

"Prijetnje, nažalost, pokazuju da živimo u društvu u kojem je zbog dugogodišnje negativne politike, nažalost, postalo sasvim normalno, pa čak i legitimno, napadati, vrijeđati i upućivati prijetnje novinarima. Mi ne smijemo pristati da živimo u društvu u kojem je to normalno i smatram da mi novinari treba da ukazujemo na svako neprihvatljivo ponašanje", rekla je Milojevićeva.

Kako je u petak saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, policija radi na identifikovanju lica i rasvjetljavanju krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, koje im je prijavljeno u četvrtak.

"O svemu je upoznat dežurni okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", saopšteno je iz policije.

