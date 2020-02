Uhapšen policajac osumnjičen za nasilje u službi i nezakonito hapšenje

TUZLA - Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) juče su u Tuzli uhapsili 24-godišnjeg muškarca inicijala T.O., mlađeg policijskog službenika koji je zaposlen u Policijskoj stanici Istok, zbog sumnje na zlostavljanje u službi i nezakonito hapšenje.

Iz Službe za odnose s javnošću Uprave policije MUP TK kratko su potvrdili da je njihov policijski službenik uhapšen, ali da ne mogu davati više informacija jer oni nisu nadležni u ovom slučaju.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao portal Klix.ba, u ovom slučaju sporna je jedna saobraćajna kontrola u kojoj je uhapšen Mujaga Begić, inače suprug zamjenice glavnog tužioca Tužilaštva TK Mirzete Begić.

Pored T.O. službenici Federalne uprave policije uhapsili su kolegu s kojim je zajedno obavljao saobraćajnu kontrolu, ali je on nakon saslušanja pušten na slobodu i njemu će biti dodijeljen status svjedoka, piše Klix.ba.

Nezvanično, prema iskazu kolege T.O., Mujaga Begić je zbog naročito drskog ponašanja i omalovažavanja službene osobe priveden u prostorije Policijske stanice. Međutim, druga strana, odnosno Mujaga Begić te navode je demantovao obrazloživši da je nezakonito uhapšen, kao i da je maltretiran.

Tatjana Savić, advokatica koja zastupa uhapšenog tuzlanskog policajca kazala je za Avaz.bada joj je zabranjen kontakt s klijentom.

"U 10 sati pokušala sam da posjetim klijenta u prostorijama MUP-a TK i tada sam obaviještena da se on nalazi u nadležnosti Federalnog MUP-a i da je neophodno njihovo odobrenje za posjetu. U 10:15 sati obratila sam se FUP-u i postupajući istražitelj me obavijestio da mu je potrebna dozvola postupajućeg tužioca. Telefonom je pozvao tužioca i rekao da čeka povratnu informaciju. Nakon 10 minuta istražitelj me obavijestio da je tužilac odbio dati dozvolu za posjetu. Time je došlo do teškog narušavanja prava na odbranu. Imajući u vidu da sam već podnijela zahtjev da glavni federalni tužilac ovaj predmet uputi drugom tužilaštvu u rad, ovakvo postupanje Tužilaštva TK dodatno opravdava moj zahtjev", pojasnila je advokatica Savić.