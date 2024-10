Uhapšen tinejdžer iz BiH, član bande sa Balkana

BRAUNAU – Nakon višemjesečne potrage austrijska policija danas je uhapsila četiri pripadnika bande koja je preprodavala drogu po Braunau, a među njima je i 17-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

Kako prenose austrijski mediji, sve je počelo još u maju mjesecu kada je policijska patrola krenula u potjeru za automobilom u kojem je bilo sedam tinejdžera. Oni su, bježeći od policije, usput bacali paketiće droge, a zaustavili su se tek kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i sletio s puta. Tada je policija u gepeku automobila pronašla 16-godišnjeg Rumuna, koji je tek bio izašao iz zatvora.

Međutim, sve ovo je navelo policiju iz Braunaua da pokrene opsežnu istragu. Vrlo dobro su znali da se ovi tinejdžeri bave preprodajom droge, ali sui h morali uhvatiti na djelu. Upravo to se desilo danas kada su lisice stavljene državljaninu BiH (17), državljaninu Rumunije (16) te dvojici državljana Srbije (15, 21). Tokom proteklih mjeseci izvršeni su pretresi na nekoliko lokacija i tada je prikupljeno sasvim dovoljno dokaza da pripadnici ove bande, koju su, uglavnom, činili mladići sa Balkana, uhapse.

Oni su odmah sprovedeni u zatvor u Ridu.

Sumnjiče se da su tokom protkelih mjeseci preprodali šet kilograma kanabia i nekoliko stotina grama kokaina. Drogu su uglavnom preprodavali u parkovima u Matighofenu.

Daljom istragom utvrđeno je da su za njih radili i Mađar i Austrijanac, koji su im bili kuriri i prevozili im drogu. I oni su uhapšeni i sprovedeni u zatvor.

