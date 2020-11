Uhapšeni šverceri migranata, stoke i tekstila, pao i graničar

ZVORNIK - U akcijama "Boat" Granične policije BiH i "Best", koju je realizovala Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), uhapšeno je ukupno 16 osoba, među kojima i pripadnik Jedinice granične policije u Zvorniku, osumnjičenih da su organizovano preko Drine prevozile migrante, stoku i tekstil iz Srbije u BiH.

Akcija "Boat" je izvedena na području Zvornika, Bijeljine, Kalesije i Brčkog i u njoj je palo 10 osoba, među kojima i granični policajac, a osumnjičene terete da su kao članovi organizovane grupe krijumčarili ljude, tekstil i stoku iz Srbije u BiH.

Tokom akcije pretreseno je 11 lokacija koje koriste osumnjičeni, a oduzet je i novac koji potiče od krivičnog djela, kao i pištolj.

Kako je saopšteno iz Granične policije BiH, osumnjičeni su krijumčarili migrante afroazijskog porijekla u cilju njihovog transporta u države Evropske unije.

Naveli su da postoje sumnje da su članovi organizovane kriminalne grupe prokrijumčarili više od 100 nezakonitih migranata, veći broj žive stoke i veću količinu tekstilne robe i tako pribavili veću protivpravnu imovinsku korist.

Zoran Galić, direktor Granične policije BiH, istakao je da se pripadnici GP BiH ustrajno i uspješno bore protiv svih oblika kriminala te da su uz intenzivnu borbu protiv nezakonitih migracija sve vrijeme sprovodili aktivnosti sprečavanja prekograničnog kriminala, s posebnim naglaskom na borbu protiv zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi.

"Ustrajni smo u tome da pokažemo opredijeljenost u borbi protiv svakog oblika kriminala i nezakonitog ponašanja, pa i u vlastitim redovima", kazao je Galić.

Naglasio je da će snositi odgovornost svi oni koji neprofesionalnim i nezakonitim ponašanjem čine krivična djela i narušavaju ugled Granične policije BiH.

Tokom akcije "Best" službenici SIPA uhapsili su šest osoba osumnjičenih da su od maja do oktobra organizovano čamcima preko Drine prevozili migrante iz Srbije u BiH, te im obezbjeđivali prevoz do Tuzlanskog kantona, gdje su se sami snalazili.

Prema našim saznanjima, to su činili na području Zvornika uglavnom noću i u saradnji sa pomagačima iz Srbije, koji su pod kontrolom srpske policije, a pali su nakon tajnog snimanja grupe.

"Snimanjem su prikupljeni dokazi o grupi, njihovoj strukturi i finansiranju i načinu prebacivanja migranata, o lokacijama na koje se prebacuju i o drugim osobama koje su bile uključene u sve. Zasad nije potpuno jasno koliko su tačno migranata prošvercovali i koliko su novca za to uzeli", rekao je izvor "Nezavisnih".

Kako nezvanično saznajemo, jednom od uhapšenih danas je tokom hapšenja od straha pozlilo pa je završio na infuziji, a nije mu bilo jasno zašto ga hapse jer, kako je rekao, ništa nije radio osim što je "čistio put i javljao gdje je policija".

Saznajemo i da postoje sumnje da je grupa osim migranata švercovala i cigarete.

Kako je danas rekao Luka Miladinović, portparol SIPA, tokom ove međunarodne akcije u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a RS izvršeni su pretresi osoba, stambenih i poslovnih objekata i pokretnih stvari na ukupno osam lokacija u Zvorniku zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom krijumčarenje ljudi.

Obje akcije sprovode se pod nadzorom Tužilaštva BiH i po naredbama Suda BiH.