Uhapšeni zbog otmice migranta u BiH, tražili 15.000 evra da ga puste na slobodu

BIHAĆ – Pet lica iz Bihaća uhapšeno je jer se sumnjiče su oteli migranta iz Pakistana, te nakon toga tražili od njegovih prijatelja iz kampa Lipa u ovom gradu da uplate 15.000 evra za njegovo puštanje na slobodu.

Kako je saopšteno iz Federalne uprave policije, juče su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kanotna, policijski službenici Fedralne uprave policije na području Unsko-sanskog kantona provodili istražne radnje u cilju rasvijetljavanja i dokumentovanja krivičnog dijela otmica.

"Državljanin Pakistana A.S. otet je dana 9. oktobra 2023. godine od strane više lica iz Bihaća, nakon čega su otmičari od navedenog dana do juče A.S. držali protivpravno zatvorenog, ograničivši mu kretanje, te ga prisilili da putem telefona pozove svoje prijatelje, državljane Pakistana koji se nalaze u prihvatnom centru Lipa u Bihaću i druge prijatelje koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, te da izvrše uplatu novca u iznosu od 15.000,00 Eura u zamjenu za njegovo puštanje na slobodu", naveli su iz FUP-a.

Dodali su da su policijski službenici u saradnji sa Obavještajno sigurnosnom agencijom BiH i MUP-om Unsko-sanskog kantona locirali otmičare, kojom prilikom je pronađen oštećeni oteti pakistanac sa vidnim povredama u predjelu glave i tijela nakon čega je prevezen u Kantonalnu bolnicu u Bihaću gdje je izvršen ljekarski pregled, prilikom kojeg su kod istog konstatovane tjelesne povrede.

"Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo otmica iz slobode je lišeno pet lica iz Bihaća, svi državljani Bosne i Hercegovine. Lica lišena slobode su kriminalistički obrađena, ispitani su u svojstvu osumnjičenih lica, oduzeti su im mobilni telefoni i kartice, izvršeni su pretresi prostorija u kojim su nastanjeni i koje koriste. Osumnjičena lica će biti predata na dalje nadležno postupanje Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu", istakli su iz Federalne uprave policije.

