Uhapšenog direktora u Ministarstvu terete da je prijetio Nešiću i Vulićevoj

SARAJEVO - Vladimira Stanimirovića, direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, kojeg su juče uhapsili pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), terete da je prijetio ministru bezbjednosti Nenadu Nešiću i poslaniku u Parlamentarnoj skupštini BiH Sanji Vulić.

Nešić, međutim, u izjavi za "Nezavisne novine" kaže da je Stanimirovića vidio jednom u životu i da ne zna da mu je ovaj prijetio. On više ništa nije želio da komentariše.

Ipak, naš izvor tvrdi da je, najvjerovatnije riječ o slučaju koji datira od prije nešto više od mjesec dana. Naime, u Nešićev kabinet je početkom jula stiglo prijeteće pismo.

"Tebi i onoj Vulićki vlahinji što se pravite da ste iz Sarajeva uskoro će Alah dosuditi. Đaba vucarate gorile i blindirana auta od noža i klanja niko pobjego nije", navodi se u prijetećoj poruci koju je Nešić objavio na svom Instagram profilu.

Zanimljivo je da se tada oglasila i Vulićeva rekavši da "ovako izgledaju aktivnosti političkog Sarajeva kada pokušavaju izabranom poslaniku iz Republike Srpske uskratiti slobodu govora i djelovanja jer im smeta izricanje istine".

"Samo prijetite, samo vrijeđajte i znajte, samo jednom me ubiti možete. Necivilizovani, ostrašćeni svijete ponavljam, BiH može biti dejtonska ili nikakva. Srbi se neće povinovati i nikada nisu. Živjela Republika Srpska", rekla je tada Vulićeva.

Iz Tužilaštva BiH kažu da će, nakon što Stanimirović bude predat tužiocu, te ispitan u svojstvu osumnjičenog, postupajući tužilac preduzeti dalje mjere u skladu sa zakonom.

"Postupajući po nalogu Tužilaštva BiH, pripadnici SIPA uhapsili su Vladimira Stanimirovića, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz člana 150. stav 1. u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a zbog prijetnji upućenih ministru bezbjednosti BiH i poslaniku u Parlamentarnoj skupštini BiH", naveli su iz Tužilaštva BiH.

U Krivičnom zakoniku Republike Srpske navodi se da je za ovo krivično djelo predviđena novčana, ali i zatvorska kazna.

"Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiljnom prijetnjom da će njega ili njemu blisko lice lišiti života, teško tjelesno povrijediti, itd, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Ako je to učinjeno prema službenom licu u vezi sa vršenjem njegove funkcije, ili prema više lica, ili je učinjeno u sastavu grupe ili organizovane kriminalne grupe, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine", navodi se u Krivičnom zakoniku Republike Srpske.

Iz Tužilaštva BiH su naveli da će, nakon što osumnjičeni bude predat tužiocu, te ispitan u tom svojstvu, postupajući tužilac preduzei dalje mjere u skladu sa zakonom.

Jelena Miovčić, portparol SIPA, dan ranije je, ne iznoseći ostale detalje i navodeći mu inicijale, rekla da je Stanimirović uhapšen u srijedu naveče po nalogu Tužilaštva BiH.

"Mogu potvrditi informaciju da su V.S. pripadnici SIPA uhapsili po nalogu Tužilaštva BiH. Uhapšen je zbog krivičnog djela ugrožavanja bezbjednosti", dodala je Miovčićeva.

Stanimirović je, kako pišu mediji, na ovoj poziciji od 1. juna 2022. godine. Ranije je radio kao rukovodilac Jedinice za internu reviziju JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj.

