Ukinut pritvor Izetu Nizamu

SARAJEVO, 9. OKTOBRA /SRNA/ - Sud BiH ukinuo je pritvor Izetu Nizamu, osumnjičenom da je počinio krivično djelo primanje dara i drugog oblika koristi u vrijeme dok je obavljao dužnost zamjenika direktora Službe za poslove sa strancima od 2011. do 2015. godine.

Nizamu je pritvor odredio Sud BiH 12. septembra, a novom odlukom izrečena mu je mjera zabrane sastajanja sa određenim licima.

Izrečena mjera zabrane trajaće dok za tim postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude ako nije izrečena kazna zatvora, i najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne ako je izrečena kazna zatvora, ili do drugačije odluke Suda. Osim toga, kontrolisaće se svaka dva mjeseca, saopšteno je iz Suda BiH.

U slučaju da osumnjičeni prekrši mjeru zabrane, može mu biti određena mjera pritvora.

Ranije je saopšteno da Tužilaštvo BiH sumnjiči Nizama da je kao zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima protivzakonito uzimao novac, robu i usluge od stranih državljana i lica za koja su vođeni postupci u vezi sa statusnim pitanjima kako bi zloupotrebom pogodovao odluke u korist tih lica.