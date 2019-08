Uklonjen kamion iz tunela u Vranduku

SARAJEVO - Nakon uklanjanja teretnog vozila iz tunela Vranduk II, kroz tunel se ponovno saobraća jednom trakom-naizmjenično.

Inače, zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u tunelu Vranduk II na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila, saobraćaj je bio obustavljen i preusmjeravao se na alternativne pravce.

Nesreća se desila oko 10 časova nakon što je u konstrukciju u tunelu Vranduk, koja se koristi za izvođenje radova na zidovima tunela, udario kamion, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen sve do 11:30 sati. Nije bilo povrijeđenih radnika.

Tokom dana u tunelu Vranduk II saobraća se jednom trakom naizmjenično, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera.

U noćnim satima u intervalima od 00:30 do 01:30 sati, od dva do 03:30 sati i od četiri do 05:30 sati, dolazi do obustave saobraćaja.

Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.