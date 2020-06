Usred dana kod vozača izmjereno 3,34 promila alkohola u krvi

PRIJEDOR - Forum za bezbjednost zajednice grada Prijedora pozdravio je danas pooštravanje kaznene politike u zakonskim rješenjima o bezbjednosti saobraćaja koja su u proceduri izmjena, a naročito u odredbama koje se odnose na upravljanje vozilima pod dejstvom alkohola i prekoračenje brzine.

"To i jesu dva faktora koja najviše utiču na bezbjednost u saobraćaju i najčešći su uzročnici saobraćajnih nezgoda. Evo danas smo usred bijela dana kod jednog vozača izmjerili 3,34 promila alkohola u krvi. Bilo je to oko 11.00 časova prije podne", rekao je Goran Gavranović iz Policijske uprave Prijedor na današnjoj sjednici Foruma.

Forum je otvorio i pitanja učešća maloljetnika u saobraćaju, prvenstveno kao vozača motocikala i mopeda, ali i traktora.

"Veoma česta pojava, posebno u seoskim područjima, jeste da dječaci već od osam-devet godina voze skutere. Poznat je i slučaj da su roditelji dječaku od 10 godina kupili motor od 150 kubika. Apelujemo da roditelji to ne čine, niti da im dozvoljavaju da upravljaju ovim vozilima", rekao je Stevica Dronjak iz Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora.

On je naveo da je na selima česta praksa i to da djeca upravljaju traktorima i pozvao Forum da apeluje na roditelje da to ne dozvole.

"To se često dešava na njivama, poljima i šumama, izvan puteva koji su pod kontrolom policije. Na tim mjestima upravljanje traktorima često je i teže i opasnije nego na putevima", naveo je Dronjak.

On je podsjetio da postoji pravilnik kojim traktori proizvedeni prije 1983. godine ne moraju imati kabine i da je to dodatna opasnost i rizik.

"Zatražićemo od nadležnog odjeljenja Gradske uprave da razmotri mogućnost da u subvencije za poljoprivredu uvrsti i onu za dogradnju kabina na traktore. U vezi sa tim konsultovaćemo i mašinsku i saobraćajnu struku, a imamo i domaće firme poput `Kromeksa` koje bi tehnički mogle tome odgovoriti", dodao je Dronjak.