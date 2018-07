Uživo: Nekoliko hiljada ljudi na Trgu Krajine na skupu "Pravda za Davida"

BANJALUKA - Nekoliko hiljada ljudi okupilo se na Trgu Krajine u Banjaluci tražeći pravdu i istinu u slučaju Davida Dragičevića.

Bajkeri su upravo dovezli Davora Dragičevića i 12 Davidovih prijatelja.

Prema nekim procjenama do sada okupilo više od pet hiljada ljudi, a na Trg iz trenutka u trenutak pristiže sve više ljudi, a najveći je broj mladih parova sa djecom.

Okupljeni su na po;etku jednoglasno uzvikivali "Pravda", a u središtu Trga grupa građana nosi transparent s natpisom "Hoćemo pravdu".

"Danas ćemo održati pomen na našeg Davida, ali i na svu nevino stradalu djecu. Molim vas da mobilnim telefonom snimite i najmanju provokaciju, ukoliko se ona desi i da napravite širok krug oko te osobe jer to sigurno nije član grupe 'Pravda za Davida'. Pozdravljamo i našu policiju koja obezbjeđuje ovaj skup", poručili su na početku iz grupe "Pravda za Davida" uzvikujući "Pravda a Davida, pravda za Dženana,pravda za svu našu djecu".

Nakon uvodnog obraćanja puštena je Davidova pjesma "Klinac iz geta" u izvođenju "Dubioza kolektiva", a građani su je sa podignutim pesnicama u glas pjevali. Nakon toga pušten je snimak konferencije od 26. marta koju su građani izviždali.

Pušten je i snimak obraćanja ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Draga Lukača u Narodnoj skupštini RS, koji su okupljeni takođe izviždali.

"Dobro veče građani Banjaluke koji ste stigli iz raznih krajeva BiH, ali iz drugih zemalja. Vi koji večeras stojite na ovom Trgu pokazali ste da ste ljudi i da zbog budućnosti naše djece ne smijemo da šutimo", poručila je Ljiljana Tešanović i dodala da pozdravlja sve prisutne građane ispred Davidovih i Dženanovih roditelja, kao i ispred 12 Davidovih drugara i grupe "Pravda za Davida".

Nakon toga, je isto to na engleskom jeziku, zbog ljudi prisutnih iz raznih krajeva svijeta ponovila Danijela Ratešic Došen, a potom su iste riječi ponovljene i na francuskom i njemačkom jeziku.

Poslije obraćanja Tešanovićeve i prevoda na pomenute jezike, okupljenim građanima su se obratili Davidovi prijatelji koji su najavili obraćanje roditelja tragično stradalo mladića, Suzane i Davora, na šta su okupljeni podigli pesnice i uzvikivali "Pravda".

Davor Dragičević, Davidov otac, pozdravio je prisutne na početku svog obraćanja.

"Dragi naš Davide, dušo moja, dragi naš Davide dušo naša. Sedmi sedmi. 104. dan na Davidovom trgu. Saučesništvo u ubistvu je gore od ubistva. Ubili ste ga, mučili, silovali i položili u kanalizaciju. To je dijete od 21. godinu. Moje dijete... Bio je anđeo za vas. Ovaj trg ovdje ste vi napravili sa konferencijom 26.3.2018. godine. Ubili ste budućnost ove države", rekao je Davor.

On je rekao, da ukoliko se Davidovo "ubistvo ne riješi do izbora, izbora neće ni biti".

"Gdje su gađe Davida Dragičevića? Kažete da su se zagubile", upitao je otac tragično nastradalog mladića.

"Da se zna, ovo ako je bila do osamnaestog privatna država, više nije. Ovo je država nas građana, ljudi. Bez obzira na vjeru i naciju", dodao je on i zatražio da se poštuje najvažnije, a to je dječiji život.

Upitao je "šta će nam država ako odu djeca".

"Moj sin leži na novom groblju. Dragi sine, evo me stojim ovdje. Sad sam najponosniji otac što si bio sa mnom, ali kratko... 21 godinu. U sobi tvojoj je ostalo puno planova, ali dušmani te ubiše. Ubiše te zato što si bio to što jesi. Ko će Teodoru predati mužu, s kim ću ja spavati u kući. Je li zločinci? Stići će vas ova ruka", rekao je Dragičević i uzviknuo "Pravda za davida, pravda za Dženana, Pravda za svu djecu", na šta su okupljeni uputili aplauz.

Nakon Davora građanima se obratila Davidova majka Suzana, koja se takođe zahvalila okupljenima.

"Hvala vam što nam pomažete da ne ostane upamćen kao narkoman, lopov i samoubica. Da Teodorina djeca jednog dana ne čuju priču kako je on bio to što oni kažu. Ja kao znam da nije to nije bio", rekla je ona i dodala da ne može da gleda šta neki pišu po društvenim mrežama.

"Moje dijete nema cijenu. Niko ne može da mi plati da radim ovo što radim. Ovo je ljubav majke i oca prema djetetu što oni ne mogu da razumiju", rekla je ona a potom prekinula svoj govor i zatražila Hitnu pomoć, jer je nekome od okupljenih pozlilo.

Kada je nastavila rekla je da "su oni natjerani na okupljanja", na šta su građani ponovo uglas uzvikivali "pravda.

"Nisu svjesni da su sad tu, sutra ih nema, ali njihova djeca znaće ko su bili očevi i majke koje ćute. Kako ćete ih sutra pustiti u grad. Ja ne znam kako svoju Teodoru da pustim", rekla je Suzana i ponovo se svima zahvalila, te za kraj uzviknula "Pravda za svu anšu djecu".

Poslije Suzaninog govora puštena je pjesma "Pravda za Davida" grupe "Kuli".

Onda se ponovo obratila Davidova majka i poručila:

"Našeg Davida ništa neće vratiti. Ovo je vaša borba, za vas i vašu djecu Borite se za svoju djecu, unučad... Za svoju budućnost. Mile, Milorade, mislila sam da si glavni baja, ali nisi. Lukač je glavni baja!, rekla je Suzana.

Potom je riječ dobio član grupe "Kuli" koja je snimila pjesmu "Pravda za Davida".

"Analiza pjesme 'Klinac iz geta': ko god Davida nije poznavao mogao je da ga upozna kroz okupljanja na Trgu. Bio je student zahtjevnog ETF-a, kao i IT akademije. Bio je programer i njegov oglas za posao govori koliko je dobar programer bio. Bio je sportista", rekao je on, nakon čega je ponovo puštena pjesma "Klinac iz geta", koju su okupljeni uglas otpjevali.

Mila Šarić iz grupe "Pravda za Davida" rekla je, čitajući analizu pjesme da je, nažalost, pjesmu "Klinac iz geta" veliki broj čuo tek kada je "klinac bio mrtav".

"David nas je ovom pjesmom upućivao o svemu lošem što se dešava oko nas. Htio je da kaže koliko je smiješno biti častan u ovom vremenu. Upozoravao nas je kako su naše ulice opasne, te da na njoj vlada zakon jačeg", rekla je ona.

"Klinac nam je govorio da ne želi da niko od klinaca iz geta završi na loš način. Govorio nam je i upućivao na svijet oko nas, ali mi smo to prekasno shvatili", dodala je ona.

Poslije Šarićeve obratio se Muriz Memić otac Dženana Memića, tragično nastradalog mladića iz Sarajeva.

"Dobar dan Banjaluko. Sudbina je mene i Davora spojila na najgori mogući način. Teško je išta reći poslije majke Suzane. Ona je smogla snage da izađe i nešto kaže, moja žena nikada nije, jer nije smogla snage. Tužilaštvo Kantona Sarajevo neprestano puca u mene i moju porodicu. Devet tužilaca je radilo na Dženanovom slučaju, to nema u istoriji", rekao je otac Dženana Memića.

"Imam svu dokumentaciju. Oni su meni poturili da je bila saobraćajna nesreća. Meni je doktor koji je operisao Dženana rekao da ga nije udarilo auto. Tužilaštvo nikad nije saslušalo tog doktora", dodao je on.

I Muriz Memić je pzvao Hitnu pomoć jer je ponovo nekome od okupljenih pozlilo.

"Ja i Davor smi najveću cijenu platili i mi više nemamo šta izgubiti. Niti spavam kako treba niti jedem kako treba", rekao je Memić nakon što je nastavio svoj govor.

Dženanov otac je rekao da odmah poslije presude za Dženanov slučaj pravi veliki protest u Sarajevu.

"Dženan i David su bili voljena djeca što je na početku rečeno da njihova imena na persijskom znače voljen", rekao je Dženanov otac, a građani su ga podržali aplauzom

"Molim vas da pružite podršku ocu Murizu Memiću kao što ste i meni. Ubice Davida Dragičevića su visoki pripadnici MUP-a RS kazao je Davor Dragičević.

"Ova dva čovjeka su izgradili dugačak most Sarajeva i Banjaluke svojim dugim koracima", rekla je Davidova drugarica iz grupe Pravda za Davida

"Dženana sam poznavao on mi je bio prijatelj i komšija, Davida nisam. Trčao sam četiri dana iz Sarajeva za Banjaluka za ova dva momka, za istinu pravdu. Jer znam da su oni živi da bi isto uradili za mene", rekao je Dženanov prijatelj.

"Rekli su da neću izdržati, ali sam izdržao bez ijednog žulja, bez ijedne povrede. Izdržao sam zbog dva čovjeka, dva lava i dva roditelja", rekao je Dženanov drug Mahir.

On je poklonio Murizu i Davoru majicu koju je napravio, a potom uzviknuo: "Pravda za Davida, pravda za Dženana, pravda za sve dobre ljude".

"Krenuo sam iz Trapista,na Trgu sam se zadržao dvadeset minuta, a nakon toga sam krenuo ka Sarajevu da spojim dvije rijeke koje su ova dva mladića voljela", rekao je Petar koji je pješačio od Banjaluke do Sarajeva.

"Prelazeći preko mosta vidio sam grupu repera, iz koje se po svom izgledu i osmijehu isticao mladić koji me učtivo pozdravio i odmah sam pomislio kako je vaspitan i dobar. David će vječno živjeti jer su takvi ljudi besmrtni", rekao je on.

Okupljenima se obratila i majka Danijele Aranđelović iz Tuzle.

"David je dijete svih nas, svih vas. Mogu odgovorno da kažem da je moja kćerka Danijela Aranđelović 2002. godine ubijena. U ranim jutarnjim satima sam saznala da je Danijela izgibila život ali ne kako.. Rečeno mi je da je saobraćajna nesreća, ali sam istražujući došla do saznanja da ona uopšte nije stradala u saobraćajnoj nesreći. Sve vrijeme se vrši tortura nadamnom i mojom porodicom kako se ne bi otkrili mamini i tatini sinovi odgovorni za njenu smrt", rekla je ona.

"Moja borba će trajati dok sam živa. Istinu sam saznala, ali hoću od Tužilaštva TK da se udostoji da je saopšti", dodala je.

Građani su Davidu odali počast puštajući 21 balon u nebo, simbolizujući 21 godinu, koliko je David imao kada je nastradao.

Govore su održali i Davidovi prijatelji.

"Rekla sam kada sam se prije obraćala: 'dođi, ubij mene ionako nećeš odgovarati", rekla je jedna Davidova prijateljica.