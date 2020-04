Vatra sa područja Bosanskog Grahova se širi prema Drvaru i Hrvatskoj

BOSANSKO GRAHOVO - Na području opštine Bosansko Grahovo aktivna su dva požara, od kojih se jedan širi prema Drvaru, a jedan prema Hrvatskoj, rekao je Srni načelnik ove opštine Milorad Gligić.

"Na potezu iznad sela Zebe-Isjek-Radlovići, na lokaciji Jadovnik, gori šuma prema području opštine Drvar. Požar sa šume proširio se i na poljoprivredna zemljišta", naveo je Gligić.

On je dodao da se požar na lokaciji Uništa na Dinari širi prema granici sa Hrvatskom.

Iz opštinskog Kriznog štaba ranije je rečeno Srni da je za stanovnike Bosanskog Grahova izdato upozorenje da ne pale vatru na otvorenom prostoru.

"Onaj ko izazove šumski požar od koga može nastupiti šteta velikih razmjera ili izazove veliki šumski požar biće kažnjen kaznom zatvora od jedne do osam godina. Ukoliko to bude iz nehata, uslijediće novčana kazna ili kazna zatvora do dvije godine", upozorili su iz Kriznog štaba.